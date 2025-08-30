दम लगा के हईशा में था 100 किलो वजन, रिलीज के बाद घटाया 35 किलो, ये था भूमि पेडनेकर का वेट लॉस सीक्रेट

बॉलीवुड इंडस्ट्री में वैसे तो कई सारी फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस हैं, लेकिन दम लगा के हईशा में एक फैट गर्ल के रूप में नजर आई भूमि पेडनेकर ने ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया और 5-10 किलो नहीं बल्कि 35 किलो वजन कम किया. कई लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई सर्जरी करवाई या स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की, जबकि भूमि पेडनेकर ने साफ कहा है कि उन्होंने वेट लॉस करने के लिए कोई क्रैश डाइट नहीं ली, केवल रूटीन और जिम वर्कआउट करके उन्होंने 35 किलो वजन कम किया, आइए जानते हैं भूमि पेडनेकर का फिटनेस सीक्रेट.

कैसे भूमि ने कम किया 35 किलो वजन

दम लगा के हईशा में लगभग 100 किलो की नजर आई भूमि पेडनेकर ने वेट लॉस करने के लिए ना ही कोई स्ट्रिक्ट डाइट ली ना ही खूब वर्कआउट किया, बल्कि सोच समझ कर खाना, डेली एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव करके वो फैट से फिट हुईं. उनके वर्कआउट रूटीन में उन्होंने पिलेट्स, रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेटलिफ्टिंग को शामिल किया. वो अपने दिन की शुरुआत रनिंग से करती हैं, इसके बाद कम से कम एक घंटा एक्सरसाइज जरूर करती हैं. अपने वर्कआउट में वो वैरायटी करना पसंद करती हैं, उनका मानना है कि रोज एक ही एक्सरसाइज करने से रिजल्ट्स धीरे आते हैं, इसलिए एक्सरसाइज में चेंज करना जरूरी है.

रोजाना 7 से 8000 कदम चलती हैं भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर जिम में वर्कआउट करने के साथ ही ब्रिस्क वाकिंग और रनिंग करना भी पसंद करती हैं, वो रोजाना 7 से 8000 स्टेप्स पैदल चलती हैं. उनका कहना है कि इससे न सिर्फ कैलोरी बर्न होती है, बल्कि बॉडी में एनर्जी भी बनी रहती है.

ऐसा है भूमि का डाइट रूटीन

भूमि पेडनेकर अपने नाश्ते में मेवे और फल जैसे हेल्दी फैट्स और विटामिंस का सेवन करती हैं. वो वेजिटेरियन है और अपनी डाइट में बैलेंस रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट लेती हैं. उनका मानना है कि कम खाना या भूखे रहना वेट लॉस का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इससे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उन्होंने हेल्दी खाकर ही वेट लॉस किया.