इस हॉरर मूवी के लिए सितारों की डेट्स या बजट नहीं मॉनसून के हिसाब से बन रहा शेड्यूल, जहां-जहां बरसेंगे बदरा वहां होगी शूटिंग

किसी फिल्म के लिए बजट जरूरी होता है, सितारों की तारीखें जरूरी होती हैं, लेकिन एक ऐसी हॉरर मूवी है जिसके लिए बारिश जरूरी है. हम बात कर रहे हैं हॉरर मूवी तुम्बाड की. जब 2018 में तुम्बाड रिलीज हुई थी, तब फिल्म के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक उसका माहौल था. लगातार होती बारिश, कीचड़ भरे दृश्य और डरावने विजुअल्स फिल्म की पहचान बन गए थे. इस खास लुक को हासिल करने के लिए मेकर्स ने चार अलग-अलग मॉनसून में कई साल तक शूटिंग की थी. अब अगर इंडस्ट्री में चल रही चर्चाओं पर भरोसा किया जाए, तो तुम्बाड 2 की टीम भी उसी प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए असाधारण कोशिशें कर रही है.

मॉनसून के हिसाब से हो रही शूटिंग

सूत्रों के मुताबिक, अनियमित मॉनसून सीजन के कारण प्रोडक्शन टीम ने अपनी शूटिंग योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है. महाराष्ट्र में बारिश के पैटर्न लगातार अप्रत्याशित होते जा रहे हैं, ऐसे में मेकर्स कथित तौर पर रियल टाइम में मौसम पर नजर रख रहे हैं और उन इलाकों के हिसाब से शूटिंग शेड्यूल बदल रहे हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश हो रही है.

सूत्रों के अनुसार, टीम महाराष्ट्र के दूर-दराज के इलाकों में पहुंच गई है और ऐसी जगहों की तलाश कर रही है जहां भारी बारिश हो रही हो, ताकि तुम्बाड की दुनिया जैसा माहौल फिर से बनाया जा सके. बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ जगहों तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है. कलाकारों और क्रू को सेट तक पहुंचने के लिए घने और कठिन रास्तों से होकर करीब दो से तीन घंटे तक पैदल सफर करना पड़ सकता है.

आर्टिफिशियल रेन सेटअप को नो

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, टीम ने बड़े स्तर पर आर्टिफिशियल रेन सेटअप का इस्तेमाल करने के बजाय असली बारिश में शूटिंग करने का फैसला किया है. ऐसा इसलिए ताकि तुम्बाड से जुड़ी वास्तविकता बनी रहे और साथ ही उन इलाकों में पानी की कमी को देखते हुए पानी के इस्तेमाल को लेकर भी जिम्मेदार रवैया अपनाया जा सके.

यह प्रयास दिखाता है कि फिल्म निर्माता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम्बाड 2 में बारिश सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट न होकर कहानी का जीवंत हिस्सा बने. पहली फिल्म की तरह इस बार भी प्रकृति खुद फिल्म निर्माण में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है.

मॉनसून का पीछा कर रही फिल्म की टीम

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'दिलचस्प बात यह है कि जहां तुम्बाड चार मॉनसून में शूट होने के लिए मशहूर हुई थी, वहीं तुम्बाड 2 के लिए टीम खुद मॉनसून का पीछा कर रही है. तुम्बाड की दुनिया में बारिश हमेशा एक अहम किरदार रही है और मेकर्स इसे पूरी वास्तविकता के साथ पर्दे पर उतारना चाहते हैं. प्रोडक्शन टीम लगातार मौसम के पैटर्न पर नजर रख रही है और बारिश के पूर्वानुमान के हिसाब से शूटिंग शेड्यूल में बदलाव कर रही है. कुछ लोकेशन्स को खास तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि वहां दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा बारिश हो रही थी.'

हॉरर मूूवी तुम्बाड फिल्म का सीन

हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिल्म की कहानी को लेकर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है, लेकिन प्रोडक्शन से सामने आ रही जानकारियां यह संकेत देती हैं कि प्रामाणिकता को लेकर उनकी प्रतिबद्धता पहले की तरह ही अटल है. अगर पहली फिल्म चार मॉनसून तक शूटिंग करने के लिए याद की जाती है, तो संभव है कि तुम्बाड 2 उस फिल्म के रूप में याद की जाए जो मॉनसून की तलाश में निकल पड़ी.

कब रिलीज होगी हॉरर मूवी

तुम्बाड साल 2018 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 15 करोड़ के बजट में लगभग 55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म को जब रीरिलीज किया गया तो इसने बम्पर कमाई की थी.

तुम्बाड में सोहम शाह

तुम्बाड 2 का निर्माण अभिनेता-निर्माता सोहम शाह अपनी कंपनी सोहम शाह फिल्म्स के बैनर तले कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में उनके साथ दिग्गज निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा के नेतृत्व वाला पेन स्टूडियोज भी साझेदार है. फिल्म का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं, 'तुम्बाड 2' 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

यह भी पढ़ें: भटकंडी में पकड़ौआ विवाह, डायन और पॉलिटिक्स, जानें कैसी है ग्राम चिकित्सालय 2, पढ़ें रिव्यू