सलमान खान और अक्षय कुमार ना कर सके जो करिश्मा साउथ के नेचुरल स्टार ने कर दिखाया, पहले दिन फिल्म 43 करोड़ के पार

नेचुरल स्टार से एक्शन स्टार बने नानी की नई फिल्म हिट 3 ने रिलीज के पहले दिन ही दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस (HIT 3 Worldwide Box Office Collection Day 1) पर तहलका मचा दिया है. हिट 3 ने पहले दिन दुनियाभर में 43 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है, जो नानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है. वॉल पोस्टर सिनेमा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हिट 3 वीरवार को ताबडतोड़ कमाई करने में कामयाब रही है. फिल्म को पहली मई यानी वर्ल्ड लेबर डे के मौके पर रिलीज किया था. हिट 3 को शैलेश कोलानु ने डायरेक्ट किया है और यह हिट सीरीज की तीसरी फिल्म है.

हिट 3 में नानी के किरदार अर्जुन सरकार की दमदार मौजूदगी और एक्शन से भरपूर सीन ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. वॉल सिनेमा पोस्टर की एक्स पोस्ट में लिखा गया है कि सरकार का बॉक्स ऑफिस पर गदर. पहले दिन नेचुरल स्टार नानी की फिल्म ने 43 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी, कोमली प्रसाद जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में हैं.

SARKAAR'S BOX OFFICE MAYHEM collects a whopping 43+ CRORES GROSS WORLDWIDE on DAY 1



Natural Star @NameisNani's HIGHEST DAY 1 GROSSER#HIT3 is the #1 INDIAN FILM WORLDWIDE YESTERDAY



Book your tickets now!

https://t.co/8HrBsV0Ry1#BoxOfficeKaSarkaar… pic.twitter.com/IEuNsxZ5Sn