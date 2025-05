साउथ की इस एक्शन फिल्म को किसी ने बताया अच्छा तो किसी ने खराब, एचडी प्रिंट भी हुए लीक- फिर भी चार दिन में 100 करोड के पार

HIT The Third Case Box Office Collection: तेलुगु सिनेमा के मशहूर अभिनेता नानी की हालिया रिलीज फिल्म 'हिट 3: द थर्ड केस' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए केवल चार दिन में 101 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है. इस एक्शन क्राइम थ्रिलर ने दुनियाभर में दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसे नानी की अब तक की सबसे तेजी से 100 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्मों में से एक बताया जा रहा है. ‘हिट 3' का निर्माण वॉल पोस्टर सिनेमा के बैनर तले किया गया है, जिसके निर्माता खुद नानी और प्रशांति त्रिपुरनेनी हैं. फिल्म को शैलेष कोलानु ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले ‘हिट' फ्रेंचाइजी की पहली दो फिल्में और वेंकटेश के साथ ‘सैंधव' जैसी फिल्में बनाई हैं. इस फिल्म में नानी ने अर्जुन सरकार का किरदार निभाया है, जो एक नकारात्मक छवि वाला किरदार है, उनकी स्टाइलिश एंट्री और दमदार अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींचा है.

