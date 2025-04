एक हिट फिल्म के लिए 8 से 10 फ्लॉप दे रहा हिंदी सिनेमा, तरण आदर्श ने बताया कैसे कामयाब हो सकती है हिंदी फिल्में

हिंदी फिल्मों का लगातार फ्लॉप होना चिंता का विषय बनता जा रहा है. बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जिनकी एक बड़ी वजह दर्शकों से कनेक्ट ना बन पाना है. सलमान खान की सिकंदर इस कड़ी में नई मिसाल है जिसने दर्शकों को निराश किया है. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ताजा हालात को लेकर चिंता जताई है. तरण आदर्श का कहना है कि पहले के मुकाबले आज सफल फिल्मों की संख्या काफी कम हो गई है. जहां पहले हिट फिल्में आम थीं, वहीं अब एक सफल फिल्म के लिए आठ से दस फिल्में असफल हो रही हैं. यह बॉलीवुड के लिए चिंताजनक रुझान है. उनके अनुसार, सिनेमाघर खाली पड़े हैं क्योंकि फिल्में आम दर्शकों से जुड़ नहीं पा रही हैं. इंडस्ट्री यह समझने में नाकाम रहा है कि दर्शक वास्तव में क्या चाहते हैं.

