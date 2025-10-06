विज्ञापन

हे बेबी की क्यूट एंजेल की 5 फोटो, 18 साल बाद हो चुकी हैं 21 साल की, 5वी में अक्षय कुमार भी नहीं पहचान पाएंगे

अक्षय कुमार की फिल्म हे बेबी लोगों की आज भी फेवरेट है. फिल्म में छोटी बच्ची का किरदार निभाने वाली जुआना संघवी अब बड़ी हो गई हैं. उनकी अब की फोटोज देख लेंगे तो चौंक जाएंगे.

नई दिल्ली:

साल 2007 में अक्षय कुमार एक फिल्म लेकर आए थे जिसका सभी ने दिल जीत लिया था. इस फिल्म का नाम हे बेबी है और इसमें अक्षय कुमार रितेश देशमुख, फरदीन खान और विद्या बालन अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इस फिल्म में शाहरुख खान का भी कैमियो था. फिल्म में इतने सारे सितारे थे मगर हर किसी को सिर्फ एक बच्ची पसंद आई थी. जिसने फिल्म में सबसे ज्यादा लाइमलाइट लूटी थी वो छोटी सी बच्ची थी. इस बच्ची ने अपनी क्यूटनेस से सभी का दिल जीत लिया था. अब ये बच्ची बड़ी हो हई हौ और सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं.

हे बेबी में एंजेल का किरदार जुआना संघवी ने निभाया था. जुआना ने आते ही सबका दिल जीत लिया था. जुआना को देखकर हर कोई खुश हो रहा था.

अब ये जुआना बड़ी हो गई है और इनकी फोटोज आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. जुआना के बारे में लोगों को बहुत कम पता है. आइए आपको उनके बारे में बताते हैं.

जुआना का जन्म 22 मार्च 2004 को राजस्थान में हुआ था. उन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक फिल्म की थी. जुआना ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था. अब उनकी पेरेंट्स के साथ फोटोज खूब वायरल होती हैं.

जुआना 21 साल की हो गई हैं. वो पहले स बहुत खूबसूरत हो गई हैं मगर उनके चेहरे की क्यूटनेस अभी भी कायम है. सोशल मीडिया पर उनकी एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है. जिसमें उन्होंने लाइट ब्लू कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है.

फोटोज में जुआना अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. जुआना की सोशल मीडिया पर बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. वो एक ही फिल्म में नजर आईं हैं मगर उन्हें अभी भी बहुत साले लोग पसंद और लाइक करते हैं

बता दें हे बेबी में अक्षय कुमार, फरदीन खान और रितेश देशमुख जुआना पर खूब प्यार लुटाते नजर आए थे. फिल्म के सेट पर भी जुआना सभी के साथ खेलती नजर आती थी. जुआना अब तक किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं लेकिन फैंस उनके फिल्मों में वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

