हेमा मालिनी ने देओल फैमिली से अनबन की अफवाहों पर कहा, 'हमारे बीच सब अच्छा है'

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने दो शादियां की. उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई है तो वहीं दूसरी शादी हेमा मालिनी (Hema Malini) से. उनकी मौत के बाद भी एक्टर के दोनों परिवारों के आपसी रिश्ते फैंस को हैरान करते रहते हैं. 24 नवंबर को धर्मेंद्र का मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया. तीन दिन बाद, देओल भाइयों ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एक प्रेयर मीट रखी. हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना प्रेयर मीट में शामिल नहीं हुईं. हेमा मालिनी ने उसी दिन अपने घर पर गीता पाठ करवाया. दो हफ्ते बाद, हेमा मालिनी ने दिल्ली में एक अलग प्रेयर मीट रखी. अलग-अलग प्रेयर मीट ने फैंस को चौंका दिया और संभावित मनमुटाव के बारे में अटकलें लगने लगीं.

यह भी पढ़ें: डेब्यू फिल्म से रातों रात स्टार बने थे आमिर खान के भांजे इमरान खान, फ्लॉप पर फ्लॉप देकर हुए थे इंडस्ट्री से गायब, अब कर रहे हैं वापसी

हमारे बीच सब अच्छा, हम एक दूसरे के करीब हैं

इस चर्चा पर एक बार फिर बात करते हुए हेमा मालिनी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "यह हमेशा बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहा है. आज भी यह बहुत अच्छा है. मुझे नहीं पता कि लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ गलत है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग गॉसिप चाहते हैं. मुझे उन्हें जवाब क्यों देना चाहिए? क्या मेरे लिए सफाई देना जरूरी है? मैं क्यों दूं? यह मेरी लाइफ है. मेरी पर्सनल जिंदगी, हमारी पर्सनल लाइफ. हम बिल्कुल खुश हैं और एक-दूसरे के बहुत करीब हैं. बस इतना ही. मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है. मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहानियां बना रहे हैं. यह बहुत दुख की बात है कि लोग दूसरों के दुख का इस्तेमाल कुछ आर्टिकल लिखने के लिए करते हैं. इसीलिए मैं ऐसी अटकलों का जवाब नहीं देती."

कुछ दिन पहले, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में, हेमा मालिनी ने इस मुद्दे पर सीधे बात की और अपना रुख साफ किया, "यह हमारे घर का मामला है. हमने एक-दूसरे से बात की. मैंने अपने घर पर एक प्रेयर मीट रखी क्योंकि मेरे लोगों का ग्रुप अलग है. फिर, मैंने दिल्ली में एक रखी क्योंकि मैं राजनीति में हूं, और मेरे लिए उस क्षेत्र के अपने दोस्तों के लिए वहां एक प्रेयर मीटिंग रखना जरूरी था. मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, और वहां के लोग उनके दीवाने हैं. इसलिए, मैंने वहां भी एक प्रेयर मीटिंग रखी. मैंने जो किया उससे मैं खुश हूं."

देओल परिवार की प्रेयर मीट में सलमान खान, रेखा, विद्या बालन, ऐश्वर्या राय बच्चन और कई अन्य सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे. दिल्ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ में हुई प्रेयर मीट में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू, ओम बिरला, कंगना रनौत, रंजीत, अनिल शर्मा और अन्य राजनेता और फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं. दिल्ली की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी दिवंगत अभिनेता के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए भावुक हो गईं थीं.