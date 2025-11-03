हेमा मालिनी की 7 रेयर फोटो, हेमा मालिनी की 5वीं फोटो देख कहेंगे, 'किसी शायर की गजल ड्रीमगर्ल'

बॉलीवुड यूं तो ढेरों एक्ट्रेस आई और गई हैं. किसी ने अपनी एक्टिंग से फैन्स को अपना कायल कर लिया तो कुछ वो हैं जिनकी अदा, जिनके लुक्स और जिनका स्टाइल फैन्स को इंप्रेस करता रहा है. लेकिन इतनी हसीनाओं के बीच भी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल सिर्फ एक ही हैं. वो हैं हेमा मालिनी. जिनकी पुरानी तस्वीरें आज भी जब नजर आती हैं तब उन पर से नजरें हटाना आसान नहीं होता. चलिए आज देखते हैं हेमा मालिनी की कुछ ऐसी ही अनसीन पिक्स और बताते हैं कि कैसे उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ. और, कैसे वो बन गईं सबकी फेवरेट ड्रीम गर्ल.

1. पहली फिल्म में मिली थी रिजेक्शन

बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमा को उनकी पहली तमिल फिल्म के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था. क्योंकि वो तब बहुत पतली थीं. लेकिन कुछ सालों बाद वही लड़की बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन गई.

2. डांस है उनकी पहचान

हेमा एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं. उन्होंने दुनियाभर में अपने डांस परफॉर्मेंस दिए हैं और अपनी बेटियों ईशा और आहना को भी यही हुनर सिखाया है.

3. राजनीति में भी एक्टिव

फिल्मों के अलावा हेमा मालिनी एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी हैं. वो बीजेपी से मथुरा की सांसद हैं और लगातार जनता के बीच काम करती हैं.

4. धर्मेंद्र से शादी थी सुपर सीक्रेट

हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे फेमस कहानियों में से एक है. दोनों ने 1980 में चुपचाप शादी की थी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे.

5. ड्रीम गर्ल का नाम ऐसे पड़ा

फिल्म ड्रीम गर्ल (1977) में उनकी खूबसूरती और जादुई अदाकारी के बाद उन्हें ये टाइटल मिला. उसके बाद से पूरी इंडस्ट्री और फैंस उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं.

6. हेमा हैं एनिमल लवर

उन्हें जानवरों से बेहद प्यार है. वो कई बार सड़कों पर घायल या बेसहारा जानवरों की मदद करती दिखी हैं.

7. अभी भी एक्टिव और फिट

75 साल की उम्र में भी हेमा मालिनी बेहद फिट हैं. योग, डांस और पॉजिटिव लाइफस्टाइल से वो आज भी उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं जितनी पहले.