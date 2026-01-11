धुरंधर के म्यूजिकल सफलता के पीछे है इस 22 साल की लड़की का हाथ, जानें कौन हैं डियाफी लामारे ?

धुरंधर अपने रिलीज के महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. इसकी सफलता का श्रेय काफी हद तक इसके म्यूजिक को भी जाता है. फिल्म की दमदार स्क्रिप्ट ही नहीं, फिल्म के गानों का जादू भी दर्शकों पर खूब चला. फिल्म का साउंडट्रैक देश भर में लोगों का दिल जीत रहा है, जिसका श्रेय अरबी- बीट्स, इंटरनेशनल कोबैल, क्लासिक और समकालीन शैलियों के मिक्सिंग को जाता है. वहीं सिंगर भी खुद देश भर में धूम मचा रहे हैं. फिल्म की कई आवाजों में से एक जो अलग ही चमक रही हैं. उनमें से एक है दाइफी लामारे, जो बेहद अलग दिखती हैं. इन्हें रेबल के नाम से जाना जाता है.

रेबल सिर्फ 22 साल की हैं, लेकिन अपनी सिंगिंग से युवा फैंस के दिलों पर छा गई है. उन्होंने रन डाउन द सिटी, मोनिका और नाल नचना जैसे गानों में अपने रैप परफॉर्मेंस से फैंस को खूब एंटरटेन किया है. उनकी बेबाक एनर्जी, फ्लो और अटूट आत्मविश्वास को बहुत तारीफें मिल रही हैं. उन्होंने पहली बार सुनने वालों को खूब प्रभावित किया है.

मेघालय की है रेबेल

मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स इलाके की रहने वाली रेबल को बहुत कम उम्र में ही संगीत की दुनिया से परिचय हुआ. जब वह सिर्फ पांच साल की थीं, तभी से उन्हें संगीत से लगाव हो गया था. इन सालों में उन्होंने रॉक, हिप हॉप और इंडी संगीत सुना. ग्यारह साल से भी कम उम्र में उन्होंने खुद के गाने लिखना शुरू कर दिया. वह सफल रैपर बनने के लिए अपनी खुद की कलात्मक शैली बनाने लगीं.

2018 से मिला करियर को उड़ान

एक आर्टिस्ट के तौर पर उनकी जर्नी 2018 में शुरू हुई, जब वह 'दया' नाम से परफॉर्म कर रही थीं. वह सिम्फोनिक मूवमेंट के साथ काम कर रही थीं. 2019 में उन्होंने अपने पहले सिंगल के साथ वापसी की. इसके बाद उन्होंने टेरर, सेट इट ऑफ और न्यू रायट जैसे गाने रिलीज किए, जिसके बाद उन्हें देशभर में पहचाना जाने लगा. बात सिर्फ म्यूजिक की नहीं, जो बात रेबल को खास बनाता है, वह है उनका मकसद. वह अपनी कला के जरिए अपनी संस्कृति से मजबूती से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भारत के नॉर्थ-ईस्ट के बारे में खुलकर बात की है, उन्होंने इसे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाया है. क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया में कम ही दिखाया जाता है.

यही पहचान उन्हें धुरंधर में इतना नया और दमदार बनाती है. रेबल का आने वाला प्रोजेक्ट है मलयालम फिल्म लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा. जहां उनके योगदान ने साउंडट्रैक को एक अलग पहचान दी. इससे उनका टैलेंट और भी उभर कर सामने आएगा.