विज्ञापन

अस्पताल में भर्ती हैं धर्मेंद्र, हेमा मालिनी ने पति की तबीयत पर दिया ये रिएक्शन

सुपरस्टार धर्मेंद्र इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. हाल ही में खबर आई कि स्वास्थ्य जांच की वजह से धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. दिग्गज एक्टर के फैंस उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
अस्पताल में भर्ती हैं धर्मेंद्र, हेमा मालिनी ने पति की तबीयत पर दिया ये रिएक्शन
अस्पताल में भर्ती हैं धर्मेंद्र, हेमा मालिनी ने पति की तबीयत पर दिया ये रिएक्शन
नई दिल्ली:

सुपरस्टार धर्मेंद्र इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. हाल ही में खबर आई कि स्वास्थ्य जांच की वजह से धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. दिग्गज एक्टर के फैंस उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज करने होने की उम्मीद जता रहे हैं. इस बीच धर्मेंद्र से दूसरी पत्नी हेमा मालिनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर रिएक्शन दिया है. हेमा मालिनी का एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह धर्मेंद्र की तबीयत पर रिएक्शन देती हुई नजर आ रही हैं. 

ये भी पढ़ें: शराब, नॉनवेज और स्मोकिंग से अमिताभ बच्चन ने क्यों बनाई दूरी, दिलजीत दोसांझ के सामने बिग बी ने कबूला सच

वीडियो में हेमा मालिनी कार से उतरती हुई नजर आ रही हैं. पैपराजी उनसे पूछते हैं कि धर्मेंद्र जी कैसे हैं. इस पर एक्ट्रेस हाथ जोड़कर इशारा करती हैं कि सब ठीक है. रिपोर्ट के मुताबिक, 90 वर्षीय एक्टर को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. जबकि आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के टॉप डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं. हालांकि उनके अस्पताल में एडमिट होने की वजह सामने नहीं आया है. लेकिन कहा गया है कि वह रूटीन चैकअप के लिए अस्पताल में हैं. वहीं बॉबी देओल और सनी देओल उनके साथ हैं.

आपको बता दें कि धर्मेंद्र बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. उन्होंने लंबे करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं. ‘शोले' में वीरू का किरदार हो, ‘चुपके चुपके' में कॉमेडी का तड़का, ‘धर्म वीर' में एक्शन, ‘ड्रीम गर्ल' में रोमांस या ‘यमला पगला दीवाना' में मस्ती – हर रोल में उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है. आज भी उनकी फिल्में देखकर नई पीढ़ी हंसती और रोमांचित होती है.

धर्मेंद्र का फिल्मी सफर 1960 से शुरू हुआ था. उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और आज भी सक्रिय हैं. उनकी सादगी, मेहनत और फिटनेस हर किसी के लिए प्रेरणा है. फिलहाल ब्रीच कैंडी अस्पताल से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Hema Mailini, Dharmendra News, Dharmendra Admit, Dharmendra Health Update
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com