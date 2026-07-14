पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलियाई पीएम को कोलोनियल कजिन्स रिकॉर्ड देने पर सिंगर हरिहरन बोले- कमबैक को बारे में सोच रहा हूं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को उनके ऑफिशियल ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मशहूर कोलोनियल कजिन्स एल्बम का विनाइल एडिशन दिया, जिससे भारत के सबसे मशहूर म्यूजिकल कोलेबोरेशन में से फिर से सुर्खियों में आ गया. NDTV के साथ एक खास बातचीत में सिंगर हरिहरन ने कहा कि वह इस बात से बहुत खुश हैं और उनका मानना है कि यह कोलोनियल कजिन्स की हमेशा रहने वाली अपील को दिखाता है, जो लेस्ली लुईस के साथ उनका बनाया हुआ मशहूर फ्यूजन प्रोजेक्ट है.
हरिहरन ने NDTV को बताया, "यह कोई हैरानी की बात नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कोलोनियल कजिन्स भारत का ब्रांड एंबेसडर है. यह हमेशा से रहा है. मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कोलोनियल कजिन्स दिया." सिंगर ने कहा कि इस पहचान ने इस जोड़ी के म्यूजिक के लंबे समय तक चलने वाले असर को भी पक्का किया है, भले ही उनका आखिरी एल्बम साथ में दशकों से था.
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"मुझे लगा कि 1996 से 2000 तक, जब हमने अपना आखिरी एल्बम रिलीज किया, कोलोनियल कजिन्स का म्यूजिक आज भी रेलिवेंट बना हुआ है. जब मैं अपने शो करता हूं, अगर मैं कोलोनियल कजिन्स के एक या दो गाने गाता हूं, तो ऑडियंस बहुत खुश हो जाती है. वह यूफोरिया अभी भी है."
हरिहरन ने बताया कि उन्होंने तुरंत यह खबर लेस्ली लुईस को दी. उन्होंने कहा, "मैंने लेस्ली को एक नोट भेजा. वह ट्रैवल कर रहे थे और वह भी उतने ही खुश थे." सिंगर के पास रीयूनियन की उम्मीद कर रहे फैंस के लिए भी एक्साइटिंग खबर थी. हरिहरन ने कन्फर्म किया कि कोलोनियल कजिन्स नए म्यूजिक पर काम कर रहा है और कमबैक पहले से ही चल रहा है.
उन्होंने समझाया, "बेशक हमने इसके बारे में सोचा है. हम सिंगल्स के साथ वापस आने की सोच रहे हैं. आजकल पूरा एल्बम बनाना मुश्किल है क्योंकि एल्बम को प्रमोट करने के लिए बजट नहीं हैं. मार्केट बदल गया है. अब यह सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा है." ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री से तुलना करते हुए, हरिहरन ने कहा कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी अब फुल-लेंथ एल्बम के बजाय स्टैंडअलोन ट्रैक रिलीज कर रहे हैं.
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उन्होंने बताया, "वेस्टर्न दुनिया में भी अब एल्बम बहुत कम मिलते हैं. सबसे बड़े आर्टिस्ट सिंगल या कुछ सिंगल लेकर आ रहे हैं. हम भी यही प्लान कर रहे हैं. हमने अभी एक सिंगल किया है. आपको इसके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा." यह पूछे जाने पर कि लगभग तीन दशक बाद भी कोलोनियल कजिन्स सुनने वालों के बीच क्यों पॉपुलर है, हरिहरन ने इसका क्रेडिट इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िकल ट्रेडिशन के इसके आसान मिक्स को दिया.
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