Haq box office collection day 2: यामी गौतम और इमरान हाशमी की 'हक' ने पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन हुआ डबल कलेक्शन

यामी गौतम और इमरान हाशमी की 'हक' ने पकड़ी रफ्तार
नई दिल्ली:

Haq box office collection day 2: इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक़ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसे फैंस और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली. हक़ शाह बानो बेगम के जीवन और कानूनी लड़ाई से प्रेरित है, जिनके 1985 के ऐतिहासिक मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया था. आइए फिल्म के अब तक के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर एक नज़र डालते हैं.

हक़ बॉक्स ऑफिस अपडेट

Sacnilk की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती अनुमानों के आधार पर, हक़ ने रिलीज़ के दूसरे दिन ₹3.35 करोड़ की कमाई की है. फिल्म की कमाई में यह उल्लेखनीय वृद्धि है, जो पहले दिन की कमाई 1.75 करोड़ से दोगुनी से भी ज़्यादा है. 2 दिनों के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 5.10 करोड़ हो गया है.

सिनेमाघरों में फिल्म देखने वाले कई दर्शकों ने अपने एक्स अकाउंट पर 'हक़' के बारे में अपनी सकारात्मक समीक्षाएं साझा कीं. यामी ने अपने फ़ीड पर ऐसी कई समीक्षाएं पोस्ट कीं और एक पोस्ट में लिखा, "मैंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, जहां रचनात्मक संतुष्टि और दर्शकों का प्यार है. इसलिए मैं आप सभी को तहे दिल से ये दो शब्द कहते नहीं थकूंगी - 'धन्यवाद'."

यह कानूनी ड्रामा प्रतिष्ठित शाह बानो मामले से प्रेरित है, जिसने तलाक के अधिकारों के संबंध में मुस्लिम महिलाओं के लिए सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया. यह शाज़िया (यामी गौतम धर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक घरेलू, अशिक्षित महिला है, जो एक सफल वकील अब्बास खान (इमरान हाशमी) से शादी करती है. एक दिन, अचानक अब्बास दूसरी पत्नी को घर ले आता है. कुछ ही समय बाद वह तीन तलाक के ज़रिए उनकी शादी तोड़ देता है. शाज़िया की अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई ही फिल्म का बाकी हिस्सा है. सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित "हक़" में वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन, शीबा चड्ढा और असीम हट्टंगडी भी लीड रोल में हैं.

