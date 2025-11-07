Haq Box Office Collection Day 1: इमरान हाशमी और यामी गौतम की हक दिखी कमजोर, पहले दिन कमाए इतने करोड़

Haq Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड की दुनिया में आज एक नई फिल्म ने धीरे-धीरे अपनी शुरुआत की है. इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह फिल्म एक लीगल ड्रामा है, जो 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है और शाह बानो के वास्तविक जीवन से प्रेरित है. 'हक'को निर्देशक सुपर्ण वर्मा ने इसे एक सशक्त कहानी के रूप में बुना है, जिसमें लिंग समानता और न्याय की लड़ाई को प्रमुखता दी गई है. इमरान ने एक जटिल वकील का किरदार निभाया है, जबकि यामी ने एक मजबूत महिला की भूमिका में जान फूंकी है. सहायक कलाकारों में शीबा चड्ढा और डेनिश हुसैन ने भी प्रभावी योगदान दिया है.

'हक' ने रिलीज के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उम्मीदों से थोड़ा कम रहा. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने भारत में नेट कलेक्शन के रूप में लगभग 1 करोड़ रुपये कमाए हैं. कुल मिलाकर, हिंदी अकूपेंसी 6.93% रही. मेट्रो शहरों जैसे मुंबई और दिल्ली में थोड़ी बेहतर रिस्पॉन्स मिला, जहां युवा दर्शक सोशल मैसेज के कारण आकर्षित हुए.

फिल्म 'हक' का बजट करीब 20-25 करोड़ रुपये अनुमानित है, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करता है. विशेष स्क्रीनिंग में दर्शकों ने तालियां बजाईं, खासकर इमरान और यामी की एक्टिंग तथा कहानी के इमोशनल डेप्थ के लिए. लेकिन कमर्शियल सफलता के लिए वीकेंड में सुधार जरूरी है. अगर वर्ड-ऑफ-माउथ मजबूत हुआ, तो यह 'द कश्मीर फाइल्स' जैसे फिल्मों की तरह लंबी दौड़ लगा सकती है. फिल्म के अंदर सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की है.