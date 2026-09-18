Hanuman Ansh: 60- 60 लाख लगाकर तीन महिलाओं ने बनाई फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़फाड़ कमाई, अब ओटीटी पर होगी रिलीज

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' हिट रही. यह बॉक्स-ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा सफल हुई. फिल्म की ज़बरदस्त सफलता ने इसके मेकर्स और भविष्य में OTT पर रिलीज होने की योजनाओं की ओर सबका ध्यान खींचा है. जहां 21 साल की को-प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका को लेकर आ रही अलग-अलग खबरों के बीच अपनी स्थिति साफ की है, वहीं प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने बताया है कि फिल्म की थिएटर में सफलता के बाद कई OTT प्लेटफॉर्म ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है.

पोस्ट-प्रोडक्शन के दौर में फिल्म से जुड़ीं

प्रोजेक्ट के साथ अनुप्रिया के जुड़ाव ने ऑनलाइन काफी ध्यान खींचा है. दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए उनका जिक्र किया था. हालांकि, ऐसी खबरें भी चल रही थीं कि अनुप्रिया ने फिल्म को क्यूरेट किया था. अब उन्होंने अपनी भूमिका साफ करते हुए बताया है कि वह शूटिंग पूरी होने के बाद ही प्रोजेक्ट से जुड़ी थीं. अनुप्रिया ने मीडिया को बताया, "हम तीन महिलाएं हैं. मैं सबसे छोटी हूं. तीन अलग-अलग पीढ़ियों की महिलाएं इस फिल्म से जुड़ी हैं. मैं सबसे छोटी हूं. मैं शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म से जुड़ी. उन्हें फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए फंड की ज़रूरत थी." उन्होंने कहा,"लोग सोचते हैं कि मैंने फिल्म के लिए पूरी रकम निवेश की है. मैं सबसे कम उम्र की प्रोड्यूसर हूं और मैंने कुल निवेश का एक-तिहाई हिस्सा दिया है."

हालांकि अनुप्रिया ने हमेशा यही कहा है कि वह फिल्म की तीन प्रोड्यूसर्स में से एक हैं, लेकिन पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज पर उनके शामिल होने की बात उन्होंने पहले कभी नहीं बताई थी. असल में, कई पुराने इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान टीम के अनुभवों के बारे में बात की थी, लेकिन यह साफ नहीं किया था कि वह फिल्म पूरी होने के बाद जुड़ी थीं.अनुप्रिया के अनुसार, फिल्म में आर्थिक योगदान देने का विचार उन्हें नीम करौली बाबा से आया था. उन्होंने कहा, "महाराज जी ने कहा, 'आपने इतने सालों तक UK में पार्ट-टाइम काम किया है. क्यों न आप इस फिल्म के जरिए पूरी तरह से अपनी भक्ति में समर्पित हो जाएं?' मैंने बिना ज्यादा सोचे-समझे इसमें पैसे लगा दिए."



अनुप्रिया के शामिल होने पर विशाल चतुर्वेदी

डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म में अनुप्रिया के शामिल होने के बारे में बात की और साथ ही ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स, रागिनी सोना और नम्रता जी. सिंह के योगदान का भी जिक्र किया.ABP न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा, "अनुप्रिया हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारी प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने ऐसे समय में हमारी मदद की. उन्होंने दो-तीन दिन पहले यह साफ भी किया था कि वह फिल्म से किस स्टेज पर जुड़ीं. मुझे नहीं पता कि यह बात कैसे फैली, लेकिन हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से रागिनी सोना ने बिना ज्यादा सिक्योरिटी के भी पैसे लगाए. नम्रता सिंह जी ने भी अपने हिस्से का पैसा लगाया. इन लोगों ने बहुत मेहनत की. जब फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन में पहुंची और एडिटिंग शुरू हुई, तो हमें पैसों की जरूरत थी और तभी अनुप्रिया जी आईं."चतुर्वेदी ने उन खबरों को भी गलत बताया जिनमें कहा गया था कि अनुप्रिया ने फिल्म लिखी है या उसे क्यूरेट किया है. उन्होंने खुद इसका खंडन किया है. यह एक फेक न्यूज है जो फैल गई है."उन्होंने फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स और प्रोजेक्ट में उनके योगदान के बारे में भी बात की."मेरे दो प्रोड्यूसर हैं, मेरी टीम है और जब मैं उनके बारे में बात करता हूं तो बहुत भावुक हो जाता हूं. जब उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं है. वे इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं. मुझे लगता है कि रागिनी जी का बाबा से दिल से जुड़ाव था. शायद वह उनसे तब मिली थीं जब वह युवा थीं. वह एक पुरानी प्रोड्यूसर हैं."

हनुमान अंश को OTT पर ऑफर

इस बीच, प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने News18 को बताया कि थिएटर में सफलता के बाद कई OTT प्लेटफॉर्म ने हनुमान अंश को लेने में दिलचस्पी दिखाई है. हां, ऐसा हो रहा है (हँसते हुए). एक या दो – कभी-कभी तीन – स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हमारी फिल्म को लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. यह बहुत अच्छा लग रहा है. इससे पता चलता है कि लोगों ने हमारी फिल्म को कितना पसंद किया है.अब मुझे हर तरफ से ऑफर मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं था. जैसे ही हमारी फिल्म पॉपुलर होने लगी और लोग इसे देखने जाने लगे, यह सब शुरू हो गया.”हालांकि, रागिनी ने जोर देकर कहा कि 'हनुमान अंश' को OTT पर रिलीज करने का प्लान कभी नहीं था.हम बहुत लकी थे. हम शुरू से ही डिस्ट्रिब्यूशन पार्टनर के तौर पर सिनेपोलिस (Cinepolis) के साथ बातचीत कर रहे थे. जब हम इसे बना रहे थे, तो हमें पता था कि हम इसे बड़े पर्दे के लिए बना रहे हैं. हम इस बात को लेकर बहुत साफ थे. यह कभी भी OTT के लिए नहीं थी.

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