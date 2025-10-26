हंसराज रघुवंशी को मिली जान से मारने की धमकी, खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताकर मांगे रुपये

भजन गायक हंसराज रघुवंशी जिनके गाने ‘मेरा भोला है भंडारी' ने देशभर में धूम मचाई, को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग का सदस्य बताते हुए हंसराज से 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी है. इस मामले में सिंगर की ओर से मोहाली पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोपी ने पहले हंसराज के परिवार का विश्वास जीता और फिर धोखाधड़ी व धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया.

आरोपी से पहली मुलाकात महाकाल मंदिर में

पुलिस ने उज्जैन के निवासी राहुल कुमार नागड़े पर बीएनएस की धारा 296, 351(2), 308(5) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. शिकायत के मुताबिक राहुल की हंसराज से पहली मुलाकात उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक आयोजन के दौरान हुई थी. वहां से शुरू हुई नजदीकी ने आरोपी को परिवार का करीबी बना दिया. राहुल ने खुद को सिंगर का छोटा भाई बताकर हंसराज के कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया और भक्ति भाव का दिखावा करते हुए करीबियां बढ़ाईं.

फर्जी पहचान बनाकर किया धोखा

समय के साथ राहुल ने हंसराज के परिवार व टीम के कॉन्टैक्ट डिटेल हासिल कर लिए. उसने ‘राहुल रघुवंशी' नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल तैयार की और खुद को गायक का असली भाई साबित करने के लिए हंसराज से फॉलो करवाया. 2023 में हंसराज की शादी में शामिल होकर वह परिवार की तस्वीरें व डिटेल्स इकट्ठा करता रहा. इसी बहाने उसने फैन्स और ऑर्गैनाइजर्स को लूटना शुरू किया, महंगे तोहफे लिए. यहां तक कि ओडिशा की एक महिला को भी अपने जाल में फंसाया और उसे भरोसा दिलाया कि वह सिंगर का भाई है.

अनफॉलो पर भड़के आरोपी ने शुरू की धमकी

जब हंसराज और उनकी पत्नी कोमल सकलानी को राहुल की करतूतों का पता चला, तो उन्होंने उसे सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया. इससे गुस्साए राहुल ने फोन व व्हाट्सएप के जरिए सिंगर, उनकी पत्नी व परिजनों को मौत की धमकियां देनी शुरू कर दीं. उसने लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बरार गैंग का हवाला देते हुए 15 लाख रुपये की मांग की और पैसे न मिलने पर पूरे परिवार को रास्ते से हटाने की बात कही. साथ ही सोशल मीडिया पर हंसराज को बदनाम करने वाला कंटेंट पोस्ट किया. मामले में पुलिस जांच जारी है.