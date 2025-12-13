ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज के घर में डिलीवरी बॉय ने की चोरी, शेयर किया सीसीटीवी फुटेज, जोमैटो ने किया रिएक्ट

ग्रैमी अवार्ड जीत चुके मशहूर भारतीय म्यूजिक कंपोजर और पर्यावरणविद रिकी केज के बेंगलुरु स्थित घर में चोरी का मामला सामने आया है. रिकी केज ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि जोमैटो का एक डिलीवरी बॉय उनके घर में घुसा और संप कवर चोरी कर ले गया. रिकी रेज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे की है. उन्होंने लिखा कि आरोपी पहले करीब 15 मिनट पहले घर के बाहर आया, जिससे साफ लगता है कि उसने पहले रेकी की और फिर वापस आकर घर में जबरन घुसकर चोरी की. उन्होंने कहा कि आरोपी का रवैया काफी बेखौफ था और ऐसा लग रहा है कि यह उसकी पहली चोरी नहीं है.

CCTV फुटेज में कैद हुई घटना

रिकी केज के मुताबिक पूरी वारदात उनके घर में लगे CCTV कैमरों में दो अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड हुई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोपी का चेहरा, उसकी बाइक और नंबर प्लेट की तस्वीरें भी शेयर की हैं. आरोपी लाल रंग की हौंडा एक्टिवा स्कूटर पर आया था, जिसका नंबर KA03 HY 8751 बताया गया है. रिकी केज ने Zomato और बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए आरोपी की पहचान करने और कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वे सतर्क रहें, क्योंकि ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं.

Zomato ने दी प्रतिक्रिया

इस पूरे मामले पर अब जोमैटो की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर जवाब देते हुए इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया है और कहा है कि वे इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कर रहे हैं.

कौन हैं रिकी केज?

रिकी केज एक जाने-माने भारतीय म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं. उनका जन्म 1981 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था. जब वह 8 साल के थे, तब उनका परिवार बेंगलुरु आ गया. उन्होंने बेंगलुरु के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की और बाद में ऑक्सफ़ोर्ड डेंटल कॉलेज से डेंटिस्ट्री की डिग्री हासिल की. हालांकि बाद में उन्होंने पूरी तरह संगीत के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें: अक्षय खन्ना संग अपने रिश्ते पर विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- उसकी मां बनने की कोशिश नहीं की

रिकी केज का शानदार करियर

रिकी केज ने अपने करियर की शुरुआत बैंड एंजेल डस्ट के साथ की थी. साल 2003 में उन्होंने अपना स्टूडियो Raveolution शुरू किया और फुल-टाइम कंपोजर बन गए. अब तक वह 24 स्टूडियो एल्बम, 3,500 से ज्यादा विज्ञापनों और 8 फीचर फिल्मों के लिए संगीत दे चुके हैं. उन्हें अब तक तीन बार Grammy Award मिल चुका है. इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके काम को देखते हुए उन्हें यूएन ग्लोबल ह्युमनैटेरियन आर्टिस्ट का खिताब भी दिया गया है और कनाडा की संसद द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है.