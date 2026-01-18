गोविंदा का छलका दर्द, बोले बदनाम करने हो रही है साजिश, पत्नी सुनीता आहूजा की मदद से फैलाई जा रही गलत बातें!

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बारे में चल रही अफवाहों के बीच, एक्टर ने आखिरकार पहली बार इस बारे में बात की है. लंबे समय से उनकी शादी में दरार की खबरें चल रही थीं जिससे कई लोग सोच रहे थे कि उनके रिश्ते का क्या होगा. अब गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपनी कहानी बताई है. ANI से बात करते हुए, गोविंदा ने कहा कि उन्होंने अब बोलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि चुप रहने से वह "कमजोर" दिखते और लोग उनके बारे में जो "परेशानी वाली" इमेज बना रहे थे, उसमें और इजाफा होता. पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इस बारे में बात करते हुए, एक्टर ने एक "बड़ी साजिश" का जिक्र किया और दावा किया कि उनके अपने करीबी लोग भी बिना जाने "इस्तेमाल" किए जा रहे हैं.

'मैं चुप रहा तो कमजोर दिखा'

उन्होंने कहा, "मैंने हाल ही में जो देखा है वह यह है कि कभी-कभी जब हम नहीं बोलते हैं, तो या तो हम कमजोर दिखते हैं या ऐसा लगता है कि हम ही समस्या हैं. इसलिए आज मैं जवाब दे रहा हूं. मुझे बताया गया था कि मेरे परिवार के लोग अनजाने में इसमें शामिल हो सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें एक बड़ी साजिश के शुरुआती दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है."

'साजिश में फंसी सुनीता'

उन्होंने आगे कहा, "पहले, परिवार प्रभावित होता है और फिर यह समाज तक फैलता है. मैं कई सालों से काम से दूर हूं. मेरी फिल्मों का कोई मार्केट नहीं है. प्लीज इसे मेरी शिकायत या रोना मत समझें. मैंने खुद कई फिल्में रिजेक्ट की हैं, इसलिए मैं इस बारे में नहीं रोता."

गोविंदा ने आगे बताया कि सुनीता अक्सर उनके प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट करने को लेकर परेशान रहती हैं, लेकिन शायद वह यह नहीं देख पातीं कि उन्हें खुद कैसे "साजिश" में खींचा जा रहा है. उन्होंने कहा, "लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकतीं कि उन्हें खुद अनजाने में एक बड़ी साजिश में फंसाया गया है, जिसमें उन्हें ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर मैदान में उतारा गया है."

इमेज खराब करने के लिए हो रही साजिश

एक्टर ने आगे कहा कि जब कोई बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो कुछ लोग समाज में उनकी इज्जत "खराब" करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, "समाज में किसी की इज्जत खराब करना और उन पर कुछ थोपना - जैसे कि शुरुआत में, एक बहुत खतरनाक आदमी ने मुझ पर आरोप लगाया था और बाद में उस आदमी का भी पर्दाफाश हुआ. जब फिल्म इंडस्ट्री में आपकी पॉपुलैरिटी एक खास लेवल से ऊपर चली जाती है तो बहुत से लोग आपको बर्बाद करने के लिए आगे आते हैं."

'गलतफहमी जल्द दूर हो यही प्रार्थना है'

गोविंदा ने अपने परिवार और बच्चों के बारे में भी इमोशनल होकर बात की. उन्होंने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई भी "गलतफहमी" दूर हो जाए ताकि उन्हें "घुटन" महसूस न हो. उन्होंने कहा, "मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे इस समस्या से बाहर निकालें. मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं. मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई गलतफहमी न हो और मेरा दम न घुटे. मैं खासकर अपने परिवार से विनम्र निवेदन करता हूं."

गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी. उनके दो बच्चे टीना और यशवर्धन हैं. टीना ने 2015 में 'सेकंड हैंड हसबैंड' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जबकि यशवर्धन जल्द ही एक्टिंग में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं.