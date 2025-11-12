Govinda Health News Live Updates: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इस समय मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती हैं. गोविंदा को आज तड़के अपने आवास पर बेहोश होने के बाद तुरंत क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया. अभिनेता के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने आईएएनएस को इस अपडेट की पुष्टि की. उनके अनुसार, गोविंदा को पहले डॉक्टर से फोन पर परामर्श के बाद दवा दी गई, लेकिन बाद में उन्हें आपातकालीन देखभाल के लिए लगभग 1 बजे अस्पताल ले जाया गया. न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेने की सलाह के बाद मेडिकल जांच करवा रहे हैं. उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने आईएएनएस को बताया कि रिपोर्ट का इंतज़ार है और अभिनेता डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं. गोविंदा के स्वास्थ्य के बारे में संपर्क करने पर सिन्हा ने बताया, 'उन्हें तेज सिरदर्द और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था. उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और इसी वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी गई है. डॉक्टर जांच कर रहे हैं. उन्हें कल रात भर्ती कराया गया था और डॉक्टर जल्द ही उनकी जांच करेंगे.' अब खबर आई है कि गोविंदा फिलहाल सो रहे हैं और उनकी सेहत को लेकर अपडेट 12 बजे रिलीज किया जाएगा.

गोविंदा का असली नाम गोविंदा अरुण अहूजा है. उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ. उनके पिता अरुण अहूजा अभिनेता थे. बी.कॉम करने के बाद, गोविंदा ने 1986 में ‘इलजाम' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे. जल्द ही ‘लव 86' और ‘तन-बदन' ने उन्हें लोकप्रिय बनाया. 1980 के दशक में एक्शन हीरो के रूप में उभरे गोविंदा ने 1990 के दशक में डेविड धवन के साथ कॉमेडी में कमाल किया. ‘शोला और शबनम', ‘आंटी नंबर वन', ‘कुली नंबर 1', ‘हसीना मान जाएगी', ‘दूल्हे राजा', ‘जुड़वां' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया. उन्होंने 120 से अधिक फिल्मों में काम किया, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय जैसे सितारों के साथ नजर आए. 2000 के शुरुआत में करियर की रफ्तार धीमी पड़ गई. लेकिन 2006 की ‘भागम भाग' और 2007 की ‘पार्टनर' से शानदार कमबैक हुआ. गोविंदा राजनीति में भी सक्रिय रहे, 2004 में सांसद बने. 2015 में ‘डांस इंडिया डांस' के जज बने. परिवार में पत्नी सुनीता, बेटी टीना और बेटा यश हैं.

