साधारण परिवार से निकलकर आज गोविंदा शानदार और लग्जरी से भरी जिंदगी जी रहे हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिसने बड़े पर्दे पर राज किया, वो आज भी अपनी चमक से लोगों का ध्यान खींचते हैं.

गोविंदा ने 18 साल से नहीं दी कोई हिट फिल्म, फिर भी नेटवर्थ-प्रॉपर्टी के मामले में भी नंबर वन हैं 90s सुपरस्टार
हीरो नंबर 1 ही नहीं प्रॉपर्टी के मामले में भी नंबर 1 हैं गोविंदा
गोविंदा हमेशा से बॉलीवुड के सबसे बड़े एंटरटेनर रहे हैं. वो ऐसे सितारे हैं जो एक साथ आपको हंसा भी सकते हैं, नचा भी सकते हैं और तालियां बजवाने पर मजबूर भी कर सकते हैं. उनका रंगीन अंदाज, शानदार कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स ने उन्हें ‘हीरो नंबर 1' का खिताब दिलाया. साधारण परिवार से निकलकर आज गोविंदा शानदार और लग्जरी से भरी जिंदगी जी रहे हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिसने बड़े पर्दे पर राज किया, वो आज भी अपनी चमक से लोगों का ध्यान खींचते हैं.

गोविंदा का फिल्मी करियर

गोविंदा ने साल 1986 में फिल्म इल्ज़ाम से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. डायरेक्टर डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दीं और गोविंदा को बॉलीवुड का कॉमेडी किंग बना दिया. कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्में हर घर में पॉपुलर हुईं और इनसे उनकी कमाई भी तेजी से बढ़ी.
हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब उनका करियर धीमा पड़ गया. लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी की. पार्टनर (2007) और भागमभाग जैसी फिल्मों से उन्होंने फिर से अपनी एक्टिंग और डांसिंग का जादू बिखेरा और साबित किया कि वो कितने टैलेंटेड हैं.

गोविंदा की नेटवर्थ

रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा की कुल संपत्ति लगभग 170 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए करीब 6 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट से करीब 2 करोड़ रुपये तक कमाते हैं. फिल्मों के अलावा गोविंदा ने राजनीति और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया. साल 2004 से 2009 तक वो सांसद भी रहे. हालांकि राजनीति और प्रोडक्शन में उन्हें उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह दिखाता है कि उन्होंने एक्टिंग से बाहर भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की.

गोविंदा की लग्जरी प्रॉपर्टीज

अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गोविंदा ने रियल एस्टेट में लगाया है. उनके पास भारत में कई आलीशान संपत्तियां हैं. उनकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी मुंबई के जुहू इलाके में स्थित लगभग 16 करोड़ रुपये की कीमत वाला बंगला है. जहां वो अभी रहते हैं. इसके अलावा उनके पास रुया पार्क में एक और बंगला है जिसे उन्होंने रेंट पर दिया हुआ है. मुंबई के मढ आइलैंड में एक घर है जो अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है. कोलकाता में एक बंगला है. लखनऊ में लगभग 90,000 वर्ग फुट का बड़ा फार्महाउस और रायगढ़ में फैला हुआ एक और शानदार फार्महाउस भी है.

गोविंदा की कार कलेक्शन

गोविंदा को लग्जरी और स्टाइलिश कारों का शौक है. उनके गैराज में कई महंगी गाड़ियां खड़ी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास ह्यूंडई क्रेटा (15 लाख रुपये), टोयोटा फॉर्च्यूनर (34 लाख रुपये), फोर्ड एंडेवर (36 लाख रुपये), मर्सिडीज C220D (43 लाख रुपये) और मर्सिडीज बेंज GLC (64 लाख रुपये) जैसी कारें हैं.

