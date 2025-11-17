गोविंदा की बहू की वो फिल्म, जिसका एक-एक डायलॉग किया गया था ट्रांसलेट, फिर भी हुई हिट

गोविंदा अपने जमाने के बड़े सुपरस्टार कहलाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोविंदा की बहू यानी हीरो नंबर वन के भांजे कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मीरा शाह भी फिल्मों में अपना हाथ आजमा चुकी हैं. वह रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'कहीं प्यार न हो जाए' में नजर आई थीं, जिसकी रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं. सोमवार को अभिनेता जैकी श्रॉफ ने फिल्म की पुरानी यादों को ताजा किया. अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म के सीन की क्लिप शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "फिल्म 'कहीं प्यार न हो जाए' के 25 साल पूरे." आपको बता दें कि साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'कहीं प्यार न हो जाए' का निर्देशन मुरलीमोहन राव ने किया है. इसमें जैकी के अलावा, सलमान खान, रानी मुखर्जी, पूजा बत्रा, कश्मीरा शाह, रवीना टंडन और इंदर कुमार जैसे कलाकार शामिल थे.

फिल्म के गानों और कहानी ने दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई थी. वहीं, फिल्म का गाना 'ओ प्रिया, ओ प्रिया' आज भी लोगों को पसंद आता है. फिल्म में भी सलमान प्रेम ही बने थे. जबकि कश्मीरा शाह ने भाईजान की बहन का किरदार निभाया था. यह फिल्म अमेरिकी फिल्म 'द वेडिंग सिंगर' की रीमेक है. Imdb की मानें तो सलमान खान की इस फिल्म का सीन से लेकर एक-एक डायलॉग कॉपी या ट्रांसलेट किया गया था.

फिल्म की कहानी प्रेम (सलमान खान) और रानी मुखर्जी के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें सलमान को रानी से प्यार हो जाता है, लेकिन रानी की सगाई हो चुकी होती है. फिल्म में भले ही जैकी ने साइड रोल निभाया था, लेकिन उन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का अच्छा खासा ध्यान खींचा था.



गौरतलब है कि कश्मीरा शाह ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है. वहीं उन्होंने मॉडलिंग भी की है. जबकि वह जल्द ही लाफ्टरशेफ्स सीजन 3 में नजर आने वाली है. वहीं कृष्णा अभिषेक भी उनके साथ इस शो का हिस्सा होंगे, जिसकी झलक प्रोमो में देखने को मिली है.