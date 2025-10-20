गोविंदा ने 27 साल पुराने गाने पर बच्चे संग डांस, एनर्जी देख फैंस कहेंगे- हीरो नंबर वन 90s वाला फील...  

एक्टर अमिताभ बच्चन और गोविंदा की मोस्ट आइकॉनिक फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' को रिलीज हुए 27 साल पूरे हो गए हैं. डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी-एक्शन फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी. इसका निर्माण वाशु भगनानी, शीतल जैन और कृति त्रिवेदी ने किया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने दोहरी भूमिका में चोर-पुलिस बनकर दर्शकों को खूब हंसाया था. फिल्म के गाने, डायलॉग्स, गोविंदा-रवीना का रोमांस, और अमिताभ-गोविंदा की नोकझोंक खूब पसंद किया गया. इन्हीं में से एक गाना था बड़े मियां छोटे मियां, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसी बीच गोविंदा का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां गाने पर बच्चे के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सुपर डांसर 5 के फिनाले का है, जिसमें गोविंदा बतौर मेहमान बनकर पहुंचे थे. वहीं कंटेस्टेंट सोमांश डंगवाल के साथ सुपरस्टार गोविंदा 27 साल पुराने गाने बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां... पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं दोनों की एनर्जी देख फैंस भी हीरो नंबर वन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

'बड़े मियां छोटे मियां' के गाने 'बड़े मियां तो बड़े मियां' के अलावा 'किसी डिस्को में जाएं' आज भी दर्शकों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं. संगीतकार वसंत देसाई और अनु मलिक ने गानों में जान डाली थी. फिल्म को अमिताभ-गोविंदा की शानदार केमिस्ट्री, डेविड धवन का निर्देशन और मजेदार डायलॉग्स खास बनाते हैं. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, गोविंदा के अलावा रवीना टंडन, राम्या कृष्णन, परेश रावल और अनुपम खेर जैसे सितारों ने कहानी को और मजेदार बनाया. जबकि माधुरी दीक्षित का स्पेशल अपीयरेंस आकर्षण का केंद्र रहा था.

बता दें कि फिल्म की कहानी दो ईमानदार पुलिसवालों, अर्जुन (अमिताभ बच्चन) और प्यारे मोहन (गोविंदा), के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों दोस्ती और ड्यूटी में एक-दूसरे का साथ निभाते हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब दो बदमाश, बड़े मियां और छोटे मियां, जो दिखने में अर्जुन और प्यारे जैसे लगते हैं, चोरी और अपराध शुरू कर देते हैं. लोग गलती से इन अपराधों का इल्जाम अर्जुन और प्यारे पर लगाते हैं, जिससे दोनों मुसीबत में फंस जाते हैं। कहानी में हास्य और एक्शन दर्शकों को बांधे रखते हैं.