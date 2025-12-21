विज्ञापन

गोविंदा मना रहे हैं 62वां जन्मदिन, फैंस के लिए किया किसी डिस्को में जाएं गाने पर डांस, आप कहेंगे- यूं ही नहीं हीरो नंबर वन

गोविंदा अपने 62वें बर्थडे से पहले ताजनगरी आगरा पहुंचे. जहां उन्होंने अपने गाने किसी डिस्को में जाएं पर डांस किया और अपनी मां को याद किया.

गोविंदा मना रहे हैं 62वां जन्मदिन

नसीब, राजा बाबू, पार्टनर और कुली नंबर वन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा आज यानी 21 दिसंबर को अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं. वहीं इससे पहले वह शनिवार को ताजनगरी पहुंचे. कार्यक्रम स्थल पर गोविंदा को देखने फैंस की भीड़ लग गई और 90s के सुपरस्टार की एंट्री पर सीटी बजाकर स्वागत किया. अपने पसंदीदा हीरो को देखने के लिए फैंस उत्सुक नजर आए तो वहीं सुपरस्टार ने भी फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. इतना ही नहीं फैंस की डिमांड पर स्टेज पर उन्होंने ठुमके भी लगाए, जिसके वीडियो को देखकर फैंस भी खुश हो जाएंगे.

गोविंदा का फैंस ने किया वेलकम

ताजनगरी आगरा के सुरसदन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा पहुंचे. पहले तय कार्यक्रम में फैंस अपने पसंदीदा हीरो को देखने के लिए इंतजार करते दिखे और गोविंदा की हॉल में एंट्री होते ही फैंस ने सीटी बजाकर और गोविंदा गोविंदा बोलकर स्वागत किया. फैंस के प्यार को देखकर गोविंदा ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया. वहीं अपने पसंदीदा एक्टर को नजरों के सामने देखकर फैंस भी उन्हें अपने मोबाइल में कैद करने में लग गए.

हीरो नंबर वन ने किया डांस

कार्यक्रम के दौरान फैंस की डिमांड पर एक्टर गोविंदा ने किसी डिस्को में जाए गाने पर ठुमके भी लगाए और फैंस भी उनके साथ झूमते नजर आए. जबकि इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी मां , सभी बुजुर्गों और फैंस का आशीर्वाद है कि आज में यहां तक पहुंचा हूं, कई साल से मेरी फिल्म नहीं लगी पर पर आप सबका प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है , कल मेरा जन्मदिन है और मेरी मां मेरे साथ नहीं है पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है. इसलिए नए बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो किस्मत है वो तो तुम्हे मिलेगा ही पर मां बाप की सेवा करने से वो मिल जाता है जो किस्मत में भी नहीं होता है.

