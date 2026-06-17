गोविंदा का 33 साल पुराना वो गाना, जिसके बाद लड़कियों ने लाल दुपट्टे से बना ली थी दूरी, फिल्म हुई थी ब्लॉकबस्टर

90 के दशक में गोविंदा की लोकप्रियता अपने चरम पर थी. उनकी फिल्म आंखें (1993) बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसके गाने भी दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए थे. इन्हीं में से एक था ‘लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता', जिसने रिलीज होते ही देशभर में धूम मचा दी थी. गोविंदा और रितु शिवपुरी पर फिल्माए गए इस गाने की धुन, बोल और रंगीन प्रस्तुति ने इसे उस दौर के सबसे चर्चित गानों में शामिल कर दिया. गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके बोल और लाल दुपट्टे का जिक्र लंबे समय तक युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा.

फिल्म की सफलता में गाने का बड़ा योगदान

आंखें का निर्देशन डेविड धवन ने किया था. फिल्म में गोविंदा, चंकी पांडे, रितु शिवपुरी, राज बब्बर और कादर खान जैसे सितारे नजर आए थे. यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही. ‘लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता' को कुमार सानू और अलका याज्ञनिक ने अपनी आवाज दी थी, जबकि इसके संगीतकार बप्पी लाहिड़ी थे. गाने की कर्णप्रिय धुन और गोविंदा का खास डांसिंग अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया. शादी-ब्याह से लेकर कॉलेज फंक्शनों तक यह गाना वर्षों तक बजता रहा.

आज भी बरकरार है गाने का जादू

तीन दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद यह गाना आज भी 90s म्यूजिक लवर्स की प्लेलिस्ट का हिस्सा है. सोशल मीडिया पर अक्सर इस गाने के वीडियो और रील्स वायरल होते रहते हैं. खास बात यह है कि रितु शिवपुरी ने इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस गाने ने उन्हें रातोंरात पहचान दिला दी थी. गोविंदा के करियर के सबसे यादगार गानों में गिने जाने वाले इस ट्रैक को आज भी हिंदी सिनेमा के सदाबहार डांस नंबर्स में शुमार किया जाता है. यही वजह है कि 33 साल बाद भी ‘लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता' का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है.

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