गौरी खान का नेटवर्थ कितना है? शाहरुख खान से अमीरी के मामले में नहीं पीछे? कपल की कमाई जान लगेगा फैंस को झटका

शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर, प्रॉडक्शन हाउस रेड चिली एंटरटेनमेंट और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से एक बड़ा अंपायर खड़ा किया है. वहीं इसमें उनकी पत्नी गौरी खान ने भी साथ दिया है, जो पेशे से एक इंटिरियर डिजाइनर हैं. उन्होंने बॉलीवुड के कई सेलेब्स के घरों को दोबारा डिजाइन किया है. इसके चलते कपल ने करोड़ों का नेटवर्थ खड़ा किया है. वहीं अब कपल का नेटवर्थ 12000 करोड़ पार का है, जिसे जानकर फैंस को जरुर झटका लगने वाला है.

शाहरुख खान का नेटवर्थ कितना है?

पठान, जवान और डंकी जैसी फिल्मों से शाहरुख खान ने अपने नेटवर्थ में 4700 करोड़ की बढ़ोत्तरी की है. वहीं उन्होंने बिलिनेयर का खिताब अपने नाम कर लिया है. आईएमबीडी के मुताबिक, शाहरुख खान का नेटवर्थ अब 12490 करोड़ का बताया जा रहा है.

गौरी खान का नेटवर्थ कितना है?

गौरी खान एक जानी मानी इंटिरियर डिजाइनर हैं. वहीं उनका नेटवर्थ लगभग 1600 करोड़ का बताया जाता है, जो कि उनकी क्रिएटिविटी और निवेश के जरिए बढ़ा है. लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी कमाई रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में हिस्सेदारी और लग्जरी डिजाइनर स्टूडियो गौरी खान डिजाइन्स से आता है. जबकि वह रियल एस्टेट में भी निवेश करती हैं.

इसके अलावा कपल का 200 करोड़ का मुंबई में घर मन्नत है, जिसे 2001 में उन्होंने खरीदा और 2005 में उसका नाम बदला. यह 27000 स्क्वैयर फीट में बना है. इसके अलावा कपल का 15 करोड़ अलीबाग बीच के किनारे घर भी है. 100 करोड़ का दुबई में एक विला भी है. जबकि लंदन में 172 करोड़ की प्रॉपर्टी भी कपल के पास है.

