सलमान खान और संजय दत्त की गंगाराम का नाम सुन हुए हैरान फैंस, वायरल हो रहे मजेदार मीम्स

सिकंदर के बाद सलमान खान की नई फिल्म की चर्चा शुरू हो गई है. भाईजान अपनी अगली फिल्म में संजय दत्त के साथ दिखाई देने वाले हैं, जिसका नाम गंगाराम है. सलमान खान और संजय दत्त इस फिल्म की घोषणा के बाद फैंस के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ फैंस गंगाराम नाम काफी पसंद आया है तो कुछ इस नाम पर हैरानी जता रहे हैं. हालांकि गंगाराम नाम सुनने के बाद से कई लोग सोशल मीडिया के जरिए सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं.

यहां पढ़ें गंगाराम को लेकर फैंस के मजेदार मीम्स:-

After Making Bhojpuri Film Remake Ham Aapke hai kaun(Original: Nadiya k Paar)✅

Now #SalmanKhan Going to Remake Bhojpuri Action Video #GangaRam with @duttsanjay #knowyourplace 🤡 pic.twitter.com/yJC2gQRLLs — Abbu (@rounAk_fAn) April 2, 2025

#GangaRam

Mat karo @BeingSalmanKhan bhai please

Rest le lo health theek kar lo pehle

Wapis shape me aao

Aur ye Berozgar yojna wala Director nhi chaiye please 🙏 #SalmanKhan #SanjayDutt pic.twitter.com/izGTIsHWAV — Priyanshu Sharma (@iampriyanshus) April 2, 2025

Wow what a track record yrr😒

What a name #gangaram 😶‍🌫️

We deserve better movies @BeingSalmanKhan bhai 😥



Plzz Don't do this with your fans 🥺#SalmanKhan pic.twitter.com/eZPagHmiST — Being Abdul (@abdul31242) April 2, 2025



गंगाराम दरअसल सलमान खान की फैमिली के हाउस हेल्प हैं जो एक बार कपिल शर्मा के शो पर उनके साथ आए थे. उस वक्त सलीम खान ने बताया था कि गंगाराम उनकी पत्नी सलमा के साथ दहेज में आए थे इसलिए वो उनके लिए बेहद खास हैं. कुल मिलाकर सोशल मीडिया यूजर्स और सलमान खान के फैन्स इस टाइटल से बिल्कुल भी इंप्रेस होते नजर नहीं आए. अब अगर वाकई फिल्म का टाइटल यही है तो सलमान खान को फिलहाल थोड़ा सोचने की जरूरत है.