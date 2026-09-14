गणेश जी की आरती से लेकर गणपति बप्पा को घर लाने तक, बॉलीवुड के इन 10 गानों के बिना अधूरा है गणेश चतुर्थी का उत्सव

गणपति बप्पा के आने का इंतजार हर साल बड़ी बेसब्री से किया जाता है. जैसे-जैसे गणेश चतुर्थी पास आती है, घरों में साफ-सफाई शुरू हो जाती है, बाजारों में गणपति की मूर्तियां सज जाती हैं और हर तरफ एक अलग ही रौनक दिखाई देने लगती है. ढोल की आवाज, आरती और 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बिना यह त्योहार अधूरा-सा लगता है. कई ऐसे गाने बने, जिन्हें सुनते ही गणेश उत्सव का माहौल याद आ जाता है. इस गणेश चतुर्थी अगर आप भी घर में बप्पा के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं तो ये गाने आपकी खुशियों में और रंग भर सकते हैं.

1. 'गजानना'- फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' का 'गजानना' भी गणेश चतुर्थी के लिए बेहतर विकल्प है. साल 2015 में आई इस फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म मराठा योद्धा बाजीराव और उनकी जिंदगी की कहानी पर आधारित थी. 'गजानना' गाने में गणपति बप्पा की आराधना को बहुत बड़े स्तर पर दिखाया गया है. गीत सुनते समय मन में श्रद्धा का भाव आता है और इसकी धुन में एक अलग ही ताकत महसूस होती है.

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2. देवा श्री गणेशा- अग्निपथ फिल्म का गाना देवा श्री गणेशा में ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा नजर आए थे. इस फिल्म को फैंस का काफी प्यार मिला था.

3. मोरया रे मोरया- साल 2013 में आई डांस बेस्ड फिल्म 'एबीसीडी' में भी गणपति बप्पा पर बने गानों को काफी पसंद किया गया था. फिल्म में प्रभुदेवा, लॉरेन गॉटलिब, धर्मेश येलांडे और गणेश आचार्य जैसे कलाकार थे. इसकी कहानी उन युवाओं की है, जो डांस को अपना सपना मानते हैं और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं. फिल्म का 'साड्डा दिल वी तू, गा गा गा गणपति' गाना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ. यह गणपति उत्सव की मस्ती को मॉडर्न अंदाज में पेश करता है. इसमें भक्ति के साथ नाचने और जश्न मनाने का रंग है, इसलिए युवाओं के बीच यह गाना खास तौर पर पसंद किया गया.

4. तुझको फिर से जलवा दिखाना- डॉन फिल्म का ये गाना बेहद पॉपुलर है. शंकर महादेवन द्वारा गाए गए इस गाने में शाहरुख खान नजर आए थे.

5. सिंदूर लाल चढायो- संजय दत्त की फिल्म वास्तव का ये गाना अक्सर गणेश जी की आरती में बजाया जाता है. वहीं फैंस के दिलों पर राज करता है.

6. देवा हो देवा: पुराने फिल्मी गानों में 'देवा ओ देवा' भी गणपति बप्पा को समर्पित एक यादगार गीत है. यह 1981 में आई फिल्म 'हमसे बढ़कर कौन' का गाना है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, डैनी डेंजोंगपा, अमजद खान और रंजीत जैसे कलाकार थे. गणपति बप्पा को समर्पित यह गीत उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ और आज भी पुराने हिंदी फिल्मी गणपति गीतों में इसकी अलग पहचान है. इसका संगीत रामलक्ष्मण ने दिया था. खास बात यह है कि इस गाने में उस दौर के सिनेमा वाला सीधा-सादा उत्सव और सामूहिक भक्ति का रंग दिखाई देता है.

7. 'बप्पा'- रितेश देशमुख की फिल्म 'बैंजो' का गाना 'बप्पा' गणपति उत्सव के दौरान खूब पसंद किया जाता है. साल 2016 में आई यह फिल्म मुंबई की गलियों और वहां के संगीत से जुड़ी कहानी पर आधारित थी. रितेश देशमुख ने फिल्म में एक ऐसे युवक का किरदार निभाया था, जो बैंजो बजाता है और संगीत को जिंदगी मानता है. फिल्म में नरगिस फाखरी भी नजर आई थीं. मुंबई की लोकल जिंदगी और संगीत के बीच बना यह गाना गणपति बप्पा के प्रति लोगों की खुशी और श्रद्धा को अपने अंदाज में दिखाता है। इसमें सिर्फ पूजा का भाव नहीं, बल्कि बप्पा के आने की खुशी भी महसूस होती है. गणेश उत्सव के दौरान इस गाने को सुनते ही मन झूमने लगता है.

8. 'आला रे आला गणपति आला'- अर्जुन रामपाल की फिल्म 'डैडी' का 'आला रे आला गणपति आला' भी बप्पा के स्वागत के लिए एकदम सही गाना है. फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी और इसमें अर्जुन रामपाल के साथ ऐश्वर्या राजेश नजर आई थीं. फिल्म की कहानी अरुण गवली के जीवन से प्रेरित थी और इसमें मुंबई की जिंदगी का अलग रूप दिखाया गया था. 'आला रे आला गणपति आला' गाने में मुंबई का गणेश उत्सव नजर आता है, जहां लोग बप्पा के आने पर खुशी से झूम उठते हैं. ढोल-ताशों की आवाज और चारों तरफ जयकारे सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम भी किसी बड़े गणपति पंडाल के बीच पहुंच गए हों.

9. देवा हो देवा गली में- इलाका फिल्म का ये गाना भी फैंस के दिलों पर राज करता है.

10. गणपति अपने गांव चले- अग्निपथ फिल्म का एक और गाना है, जो पॉपुलर है. हालांकि फैंस देवा श्री गणेशा को ज्यादा पसंद करते हैं.

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