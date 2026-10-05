अनिल कपूर ‘सुबेदार’ के लिए बने राष्ट्रीय विजेता, अब एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

अभिनेता अनिल कपूर ने ‘सुबेदार' में अपने अभिनय के लिए एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है. उन्हें एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स 2026 में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय विजेता चुना गया है. इस सम्मान के साथ अब अनिल कपूर 3 दिसंबर को सिंगापुर में होने वाले एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स के ग्रैंड गाला फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

‘सुबेदार' के बारे में

‘सुबेदार' में अनिल कपूर ने अर्जुन मौर्य का किरदार निभाया है. वह एक सेवानिवृत्त सैनिक है, जो सेना से लौटने के बाद सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है. इस दौरान उसे स्थानीय भ्रष्टाचार और अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ी होने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. फिल्म में अनिल कपूर ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जिसके भीतर सैनिक का अनुशासन और आक्रोश तो है, लेकिन साथ ही परिवार और अपने करीबियों को लेकर गहरी संवेदनशीलता भी है.

इस साल एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स में ‘सुबेदार' को भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है. ऐसे में फिल्म ने कहानी और अभिनय, दोनों स्तरों पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराई है.

भारत का प्रतिनिधित्व

एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स ने सोशल मीडिया पर अनिल कपूर को बधाई देते हुए लिखा, “बधाई हो, अनिल कपूर! ‘सुबेदार' में उनके शानदार अभिनय ने उन्हें 2026 में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय विजेता बनाया है. वह 3 दिसंबर को होने वाले एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स के ग्रैंड गाला फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.”

कई दशकों के अपने करियर में अनिल कपूर ने लगातार अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. ‘सुबेदार' में उनका अर्जुन मौर्य का किरदार भी इसी सिलसिले का हिस्सा है. फिल्म में उन्होंने एक ऐसे रिटायर्ड सैनिक की मानसिक स्थिति और संघर्ष को सामने रखा है, जो अपनी पुरानी पहचान और मौजूदा जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है.

सिंगापुर में ग्रैंड फाइनल

इस सम्मान पर अनिल कपूर ने निर्देशक सुरेश त्रिवेणी, अपने सह-कलाकारों और दर्शकों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि फिल्म को बनाने में पूरी टीम ने जिस जुनून और मेहनत के साथ काम किया, उसके लिए मिला यह सम्मान उनके करियर में खास जगह रखता है.

अब 3 दिसंबर को सिंगापुर में होने वाले ग्रैंड गाला फाइनल पर सभी की नजरें होंगी. वहां अनिल कपूर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और ‘सुबेदार' के लिए मिले इस राष्ट्रीय सम्मान को अंतरराष्ट्रीय मंच तक ले जाएंगे.

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