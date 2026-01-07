Game Of Thrones स्टार और Priyanka Chopra की एक्स जेठानी सोफी टर्नर बॉलीवुड में करना चाहती हैं काम, शाहरुख, दीपिका- राजमौली की है फैन

गेम ऑफ थ्रोन्स फेम सोफी टर्नर ने हाल ही में इंडियन सिनेमा के लिए अपने प्यार और अपने पसंदीदा इंडियन स्टार्स के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण उनके फेवरेट हैं. उन्हें एसएस राजामौली की RRR भी बहुत पसंद आई. फर्स्टपोस्ट से बातचीत में सोफी टर्नर ने कहा, "ओह गॉड, यह मुश्किल है! मेरा मतलब है, शाहरुख खान GOAT हैं, है ना? लेकिन मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद हैं. मुझे लगता है कि वह कमाल की हैं. मुझे RRR बहुत पसंद आया."

सोफी ने आगे कहा, "मैं सच में एक बॉलीवुड फिल्म में काम करना चाहूंगी. मुझे डांस करना बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि यह एक शानदार अनुभव है. बॉलीवुड फिल्मे बेहद खूबसूरत होती हैं. प्रोडक्शन डिजाइन ऐसा होता है जैसा मुझे नहीं लगता कि हम किसी वेस्टर्न फिल्म सेट पर कभी देखेंगे. मैं एक बॉलीवुड फिल्म में काम करना चाहूंगी."

आने वाले प्रोजेक्ट्स

जहां तक ​​उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात है, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिद्धार्थ आनंद की फिल्म किंग में नजर आएंगे. इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और सुहाना खान भी अहम भूमिकाओं में हैं. सितंबर में दीपिका पादुकोण ने पुष्टि की थी कि उन्होंने किंग की शूटिंग शुरू कर दी है, जो शाहरुख खान के साथ उनका छठा प्रोजेक्ट है. यह जोड़ी आखिरी बार जवान में एक साथ नजर आई थी. उन्होंने शूटिंग के पहले दिन की एक कैंडिड तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वह शाहरुख खान का हाथ पकड़े हुए थीं.

दीपिका के पास फिल्मों की लाइनअप में एटली की AA22xA6 भी है. दीपिका ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपना 40वां जन्मदिन मनाया. सोफी टर्नर की बात करें तो वह अगली बार हीस्ट थ्रिलर सीरीज़ 'स्टील' में जैकब फॉर्च्यून-लॉयड और आर्ची मेडकवे के साथ नजर आएंगी. यह 21 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.