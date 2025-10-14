खूबसूरती में प्रियंका चोपड़ा को टक्कर देती हैं उनकी जेठानी सोफी, ये 5 तस्वीरें देख कर आप भी कहेंगे...

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली प्रियंका चोपड़ा को आज ग्लोबल स्टार के नाम से जाना जाता है. जहां लोगों को उनकी फिल्में पसंद हैं, वहीं अमेरिकी सिंगर निक जोनास से शादी करने बाद लोग उनके ससुराल वालों के बारे में जानने के लिए भी इंटरेस्टेड रहते हैं, ऐसे में आज हम आपको उनकी जेठानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अमेरिकी रियलिटी टेलीविजन पर्सनालिटी हैं और काफी पॉपुलर हैं. वहीं खूबसूरती के मामले में उनका कोई जवाब नहीं हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.



- प्रियंका चोपड़ा की जेठानी का नाम डेनियल जोनास (Danielle Jonas) हैं. बता दें, उनकी शादी निक जोनस के बड़े भाई केविन जोनस से हुई हैं.





- डेनियल जोनास अमेरिकी रियलिटी टेलीविजन पर्सनालिटी हैं. बता दें, वह पति केविन के साथ एक रियलिटी शो कर चुकी हैं, जिसका नाम 'मैरिज टू जोनास' था. उस समय यह रियलिटी शो काफी फेमस हुआ था.



- डेनियल जोनास को म्यूजिक का काफी शौक है. इसी के चलते वह 'जोनस ब्रदर्स बैंड' का भी हिस्सा भी हैं.



- डेनियल जोनास और केविन जोनास की लव मैरिज है. दोनों पहली बार साल 2007 में मिले थे, जिसके बाद साल 2009 में केविन ने डेनियल को प्रपोज किया और 19 दिसंबर, 2009 दोनों शादी के बंधन में बंध गए.



- डेनियल जोनस की दो बेटियां हैं. जिनका नाम एलेना रोज जोनास और वेलेंटीना एंजेलिना जोनास हैं. बता दें, दोनों बेटियों की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रहती हैं.



- डेनियल जोनस को लाइव परफॉर्मेंस देना काफी पसंद है. सबसे खास बात ये है कि कई लाइव परफॉर्मेंस के दौरान वह अपनी बेटियों के साथ नजर आ चुकी हैं.



- भले ही डेनियल जोनास रिश्ते में प्रियंका चोपड़ा की जेठानी लगती हैं, लेकिन उम्र में वह उनसे 5 साल छोटी हैं.



- डेनियल जोनास अपने लुक के लिए भी हमेशा चर्चा में रहती हैं. दो बेटियों की मां बनने के बाद भी उनकी बॉडी काफी फिट हैं. वह रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं और हेल्दी खाना खाती हैं.



- डेनियल जोनास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं. वह अक्सर अपने पति के साथ फोटो शेयर करती रहती हैं. यहां आपको उनका काफी ग्लैमरस लुक देखने को मिलेगा.









