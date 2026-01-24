विज्ञापन

सीधी-सादी लड़की की चौंका देने वाली कहानी है Steal, छह एपिसोड, 500 करोड़ की चोरी, रहस्य-रोमांच का तूफान

Prime Video Steal Review: 'गेम ऑफ थ्रोन्स' स्टार सोफी टर्नर की नई सीरीज Steal हाइस्ट, धोखा और रहस्यों के तूफान से भरी है. पढ़ें प्राइम वीडियो की इस एडिक्टिव क्राइम थ्रिलर का रिव्यू.

Read Time: 2 mins
Prime Video Steal Review: 'गेम ऑफ थ्रोन्स' में सांसा स्टार्क के किरदार से दुनियाभर में लोकप्रियता हासिल करने वाली सोफी टर्नर (Sophie Turner) की नई वेब सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर रिलीज हो गई है. प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस हाई-ऑक्टेन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का नाम स्टील (Steal) है. यह सीरीज 21 जनवरी 2026 को आई है और यह ब्रिटिश प्रोडक्शन है. इसमें सोफी टर्नर लीड रोल में हैं. इस वेब सीरीज में आर्ची मेडेकवे और जैकब फॉर्च्यून-लॉयड जैसे कलाकार भी शामिल हैं. यह 6 एपिसोड की लिमिटेड सीरीज है, जो हाई-स्टेक हाइस्ट, धोखाधड़ी और रहस्य से भरी हुई है.

स्टील की कहानी

इसकी शुरुआत सामान्य दिन से होती है, जहां सोफी टर्नर का किरदार जारा एक पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लॉकमिल कैपिटल में काम करती है. अचानक कंपनी में चोर घुस आते हैं और बड़े पैमाने पर हाइस्ट को अंजाम देते हैं. यह हाइस्ट सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, बल्कि इसमें अरबों पाउंड की रकम, जटिल धोखाधड़ी का जाल और कई रहस्य छिपे हैं. सीरीज में एक्शन, सस्पेंस, ट्विस्ट और कैरेक्टर ड्रामा का अच्छा कॉकटेल है. यह ऐसी महिला की कहानी है जो आम लगती है, लेकिन परिस्थितियां उसे मजबूत और स्मार्ट बनाती हैं.

सोफी टर्नर की परफॉर्मेंस

सोफी टर्नर ने जारा के रोल में कमाल किया है. वे पहले 'गेम ऑफ थ्रोन्स' में एक राजकुमारी की भूमिका निभा चुकी हैं, लेकिन यहां उनका किरदार एकदम अलग हैं. उनकी एक्टिंग में इमोशनल डेप्थ, गुस्सा, डर और डिटर्मिनेशन सब दिखता है. खासकर एक्शन सीक्वेंस और इंटेंस मोमेंट्स में वे बहुत कनविंसिंग लगती हैं. उनकी एक्टिंग इस सीरीज की यूएसपी है.

स्टील वर्डिक्ट

सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू हाई-क्लास है. सीरीज की पेसिंग शुरू में थोड़ी स्लो लग सकती है क्योंकि कैरेक्टर बिल्डअप होता है, लेकिन मिड से एंड तक यह एडिक्टिव हो जाती है. हर एपिसोड में नए ट्विस्ट हैं. हालांकि कहीं ना कहीं सीरीज थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन हाइस्ट लवर्स के लिए यह मजेदार है. कुल मिलाकर एंटरटेनिंग सीरीज है. अगर आपको हाइस्ट वाली सीरीज अच्छी लगती है तो स्टील आपके लिए ही है. सोफी टर्नर के फैंस के लिए यह मस्ट वॉच है.

Sophie Turner, Steal Review, Steal Prime Video
