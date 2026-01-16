विज्ञापन

आमिर खान के बेटे के करियर की तीसरी फिल्म है रीमेक, इंग्लिश टाइटल का हिंदी अनुवाद कर रखा फिल्म का नाम

पापा आमिर खान ने लाल सिंह चड्डा का रीमेक बनाया और जोर का झटका जोर से लगा. बेटे जुनैद खान ने तमिल फिल्म का रीमेक बनाया लवलयापा और बॉक्स ऑफिस पर चित हो गए. अब एक बार फिर जुनैद खान रीमेक मूवी लेकर आ रहे हैं.

आमिर खान और जुनैद खान के फोकस पर रीमेक
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में इन दिनों रीमेक फिल्मों की भरमार नजर आ रही है. कभी हॉलीवुड की हिट कहानी तो कभी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में दोबारा पेश किया जा रहा है. मेकर्स इसे सेफ गेम मानते हैं, लेकिन दर्शकों का टेस्ट अब पूरी तरह बदल चुका है. आज का ऑडियंस नई सोच, ओरिजिनल कंटेंट और ताजगी चाहता है. यही वजह है कि ज्यादातर रीमेक फिल्में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती दिखती हैं. सोशल मीडिया पर भी ऐसी फिल्मों को लेकर नेगेटिव चर्चा ज्यादा देखने को मिलती है. अब अगर आमिर खान और उनके बेटे की पिछली कुछ फिल्मों पर नजर डालें तो बाप-बेट की ये जोड़ी पूरी तरह से रीमेक के दम पर अपनी तकदीर बदलना चाह रही है. इस बार तो हद यह है कि जुनैद की फिल्म एक दिन का ना सिर्फ पोस्टर सेम टू सेम है बल्कि फिल्म का टाइटल सिर्फ हिंदी में अनूदित है.

जुनैद खान का दूसरा मौका और फिर रीमेक का सहारा

आमिर खान के बेटे जुनैद खान का बॉलीवुड डेब्यू पहले ही खास असर नहीं छोड़ पाया था. ऐसे में उनसे एक दमदार और अलग शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन अब खबर है कि जुनैद एक बार फिर रीमेक फिल्म में नजर आने वाले हैं. वो थाईलैंड की फिल्म 'वन डे' के हिंदी रीमेक में लीड रोल निभाते दिखेंगे. हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

साई पल्लवी की एंट्री और पोस्टर पर ट्रोलिंग

इस फिल्म में जुनैद खान के साथ साई पल्लवी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. साई पल्लवी की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है और उनकी मौजूदगी से फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट जरूर बढ़ी. लेकिन पोस्टर सामने आते ही माहौल बदल गया. यूजर्स ने दावा किया कि पोस्टर बिल्कुल ओरिजिनल वन डे फिल्म के पोस्टर की कॉपी है. इसके बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को जमकर ट्रोल किया जाने लगा. कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब कहानी भी रीमेक है तो पोस्टर में भी नया एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया गया.

कब रिलीज होगी फिल्म और कौन है डायरेक्टर

वन डे के इस हिंदी रीमेक को आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म का पोस्टर गुरुवार को शेयर किया गया था. इस फिल्म को सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया है. मेकर्स ने फिल्म को 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है. हालांकि रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं.

रीमेक फिल्मों से आमिर खान का पुराना रिकॉर्ड

रीमेक फिल्मों के मामले में आमिर खान का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास मजबूत नहीं रहा है. फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक 'लाल सिंह चड्ढा' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद 'लवयापा' जैसी रीमेक फिल्म भी दर्शकों को पसंद नहीं आई. ये फिल्म 2022 की तमिल फिल्म लव टुडे का रीमेक थी. सितारे जमीन पर भी स्पैनिश मूवी चैम्पियंस का हिंदी रीमेक थी.

जुनैद का डेब्यू महाराज (नेटफ्लिक्स) ओरिजिनल स्टोरी से हुआ था, जहां उन्हें अच्छी तारीफ मिली. लेकिन उसके बाद रीमेक की राह पर चल पड़े. शायद टीम सोच रही है – सिद्ध फॉर्मूला, सेफ प्ले, पहले दर्शकों का दिल जीत लो. लेकिन लवयापा में यह फॉर्मूला उलटा ही पड़ गया था.

