ढाबे पर डेढ़ सौ की नौकरी, आज 150 करोड़ नेट वर्थ, हाल ही में महिमा चौधरी से की दूसरी शादी, इस सुपरस्टार को पहचाना?

बॉलीवुड के दिग्गज और वर्सटाइल एक्टर संजय मिश्रा की फिल्म वध 2 शुक्रवार को रिलीज हुई. फिल्म अपने रिलीज से पहले ही चर्चा में थी. संजय मिश्रा को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है और आज वह बॉलीवुड में बड़ा नाम है. हालांकि एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से छोड़ दी थी और एक सड़क किनारे ढाबे पर काम किया, जहां वे रोज सिर्फ 150 रुपये कमाते थे. लेकिन आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. आइए संजय मिश्रा के संघर्ष और सफलता की कहानी को जानते हैं, साथ ही जानेंगे कि आज उनके पास कितनी संपत्ति है.

टीवी शो से कॉमेडी स्टार तक

संजय मिश्रा ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले टीवी शो में काम किया था. हालांकि, उन्हें फिल्मों में अपने किरदारों से पहचान मिली. संजय मिश्रा आज भी ऑल द बेस्ट, गोलमाल, बंटी और बबली, और अपना सपना मनी मनी जैसी फिल्मों में अपने कॉमिक किरदारों के लिए जाने जाते हैं.

इस घटना से बदली जिंदगी

लेकिन जब संजय मिश्रा का करियर रफ्तार पकड़ने लगा, तभी एक दुखद घटना हुई. उनके पिता का निधन हो गया और उससे कुछ समय पहले संजय खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक शूट के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके पेट से 15 लीटर पस निकाला गया था. दुख की बात है कि इसके तुरंत बाद उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली.

रोहित शेट्टी ने करवाई वापसी

अपने पिता की मौत से दुखी होकर, संजय ने सब कुछ छोड़ दिया और ऋषिकेश चले गए, जहां उन्होंने एक सड़क किनारे ढाबे पर काम किया और रोजाना सिर्फ 150 कमाए. इस बीच, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी उन्हें ढूंढ रहे थे और आखिरकार उन्हें उसी ढाबे पर पाया जहां वह काम करते थे. रोहित शेट्टी ने उन्हें मुंबई लौटने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें फिल्म 'ऑल द बेस्ट' में एक रोल ऑफर किया और इसी फिल्म के साथ संजय की वापसी हुई.

सफलता और नेट वर्थ

संजय मिश्रा की कड़ी मेहनत रंग लाई, और वह बॉलीवुड में धीरे-धीरे बड़ा नाम बन गए. अब उनके पास मुंबई और पटना दोनों में घर हैं, और उनकी नेट वर्थ लगभग 149 करोड़ बताई जाती है. उनके पास फॉर्च्यूनर और BMW सहित लग्जरी कारें भी हैं. 2024 में संजय मिश्रा ने महाराष्ट्र के लोनावाला के टिस्करी गांव में एक ऑर्गेनिक फार्महाउस और एक शिव मंदिर बनवाया. जब संजय मिश्रा मुंबई की भागदौड़ से दूर रहना चाहते हैं तो उन्हें वहां शांति मिलती है. एक्टर को हाल ही में दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में देखा गया था, जिसमें उनके अपोजिट एक्ट्रेस महिमा चौधरी नजर आई थीं.

