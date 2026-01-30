विज्ञापन

'उनकी भलाई के लिए यह जरूरी था'- आखिर इस एक्टर ने अरिजीत सिंह के लिए क्यों कह डाली ये बात

भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया में जब कोई बड़ा नाम अपने करियर को लेकर कोई अहम फैसला लेता है, तो वह लाखों लोगों के लिए सोचने का विषय बन जाता है.

अरिजीत सिंह के फैसले पर संजय मिश्रा का समर्थन

भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया में जब कोई बड़ा नाम अपने करियर को लेकर कोई अहम फैसला लेता है, तो वह लाखों लोगों के लिए सोचने का विषय बन जाता है. हाल ही में मशहूर गायक अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा ने इंडस्ट्री और फैंस को चौंका दिया. इसी फैसले पर अभिनेता संजय मिश्रा ने आईएएनएस से बात करते हुए अपनी राय रखी. संजय मिश्रा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'वध 2' को लेकर चर्चाओं में हैं. फिल्म 'वध 2' के प्रमोशन के दौरान संजय मिश्रा ने आईएएनएस से बातचीत की. उनसे पूछा गया कि जब कोई कलाकार अपने करियर के शिखर पर होता है, तो क्या उस दौर में अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक है?

क्या बोले संजय मिश्रा 

इस सवाल का जवाब देते हुए संजय मिश्रा ने कहा, ''कोई भी इंसान कितने समय तक खुद को लगातार उसी मेहनत और दबाव में झोंक सकता है? इंसान का दिल बहुत छोटा होता है और वह हर वक्त तारीफ, उम्मीदों और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकता. बड़े कलाकार के आसपास हमेशा लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह अंदर से अकेला हो सकता है. जब लोग किसी बड़े कलाकार से आकर कहते हैं कि आप एक लेजेंड हैं, तो उस असीम प्यार और सम्मान को संभालना भी आसान नहीं होता. ऐसे समय में इंसान को अकेलेपन की जरूरत होती है, ताकि वह खुद से जुड़ सके और अपने मन को समझ सके.''

संजय मिश्रा ने आगे क्या कहा

संजय मिश्रा ने अरिजीत सिंह के फैसले पर खुलकर सहमति जताई. उन्होंने कहा, "अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर होना उनके लिए जरूरी था. अरिजीत ने गाना चाहा, उन्होंने दिल से गाया और लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार और सम्मान दिया. हर इंसान को अपनी जिंदगी में यह तय करने का हक है कि उसे कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है." संजय मिश्रा ने अपने और अभिनेत्री नीना गुप्ता का उदाहरण देते हुए कहा, ''हमने अभिनय चुना और हमें सराहना मिली, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब जिंदगी का अंत आए, तो इंसान को यह महसूस न हो कि उसने कोई गलत फैसला लिया था.'' फिल्म 'वध 2' 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

