एक चाय और दो समोसे के सहारे अक्षय कुमार, क्या सरफिरा को हिट करवा पाएगा ये फ्री कॉम्बो ?

अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज फिल्म सरफिरा धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर रेंग ही रही थी. इधर लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप दे रहे अक्षय कुमार की ये फिल्म भी हांफती दिख रही है और ऊपर से सरफिरा के धीमे रिस्पॉन्स को देखकर एक पॉपुलर मल्टीप्लेक्स चेन ने ऐसा ऑफर निकाल दिया कि फिल्म की रही सही इज्जत पर भी सवाल उठ गए. दरअसल इस मल्टीप्लेक्स ने फिल्म की टिकट के साथ एक ऐसा कॉम्बो ऑफर लॉन्च किया कि समझ नहीं आ रहा कि ये अक्षय के लिए खुशी की बात है या दुख कि कि उनकी फिल्म की टिकट बेचने के लिए मेकर्स को ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं.

मल्टीप्लेक्स चेन आइनॉक्स ने सरफिरा की टिकट के साथ दो समोसे और चाय का ऑफर निकाला है. आप खुद ही सोचिए सुनकर कैसा लग रहा है. ये ऑफर दिखा रहा है कि अक्षय की ये फिल्म कितना खराब परफॉर्म कर रही है और टिकट खिड़की पर थोड़ी हलचल पैदा करने के लिए थियेटर मालिक ऐसे तरीकों पर उतर आए हैं. अब अगर ऐसी ही हालत चलती रही तो 15-16 जुलाई तक ये फिल्म सिनेमाघरों से उतर सकती है.

Chase your hunger away with this totally Sarfira combo! ☕️🎬 This yummy combo includes 2 samosas and tea. Plus, get a free merchandise with your order.



Now screening at PVR INOX!

Ticket link - https://t.co/eglrRcZRZS

.

.

.

*T&Cs Apply#AkshayKumar #RadhikaMadan #Sarfira… pic.twitter.com/OT7hGzfIPj