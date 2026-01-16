2 फिल्में, 0 हिट फिर भी बने 4700 करोड़ की कंपनी के मालिक, जानें कौन है ये एक्टर

बॉलीवुड में हर साल सैंकड़ों चेहरे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टार किड की, जिसकी शुरुआत तो 2 बैक-टू-बैक फ्लॉप फिल्मों से हुई, लेकिन आज वो पर्दे के पीछे रहकर 4700 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाली दिग्गज कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं 'रमैया वस्तावैया' फेम गिरीश कुमार की. उनके पिता बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने सैफ अली खान, बॉबी देओल, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ और अजय देवगन जैसे सितारों की फिल्में प्रोड्यूस की हैं. साल 2013 में उन्होंने अपने बेटे को फिल्म ‘रमैया वस्तावैया' से लॉन्च किया था.

रमेश तौरानी के बेटे हैं गिरीश कुमार तौरानी

गिरीश कुमार तौरानी प्रोड्यूसर और टिप्स इंडस्ट्री के मालिक रमेश तौरानी के बेटे हैं. ‘रमैया वस्तावैया' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, हालांकि गिरीश को इससे अच्छी पहचान जरूर मिली. इसके बाद साल 2016 में वह फिल्म ‘लवशुदा' में नजर आए, लेकिन यह फिल्म भी टिकट खिड़की पर औंधे मुंह गिर पड़ी. लगातार दो फ्लॉप फिल्मों के बाद गिरीश ने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया.

कंपनी में मिली बड़ी जिम्मेदारी

एक्टिंग छोड़ने के बाद गिरीश ने पिता और चाचा के बिजनेस टिप्स इंडस्ट्री को जॉइन कर लिया. आज वह कंपनी में Chief Operating Officer (COO) की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. गिरीश फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक से जुड़े बड़े फैसले लेते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिप्स इंडस्ट्री की कुल नेटवर्थ करीब 4700 करोड़ रुपये बताई जाती है. यानी जो एक्टर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा, वह अब बॉलीवुड के सबसे अमीर प्रोड्यूसर फैमिली में अहम रोल निभा रहा है.

शादी भी रखी थी सीक्रेट

कम लोग जानते हैं कि गिरीश ने साल 2016 में अपनी बचपन की दोस्त और गर्लफ्रेंड कृष्णा मंगवानी से गुपचुप शादी कर ली थी. उन्होंने अपनी शादी का खुलासा करीब एक साल बाद किया था, जिसने फैंस को हैरान कर दिया.