5 साल, 4 सीजन, 32 एपिसोड, आईएमडीबी रेटिंग 9, इस वेब सीरीज को देखा तो हंसते-हंसते आंखें हो जाएंगी नम

ओटीटी की दुनिया में मौजूद इंडियन वेब सीरीज की जब बात होती है, तो कई बड़े-बड़े शो और हाई बजट प्रोजेक्ट्स याद आते हैं. लेकिन एक वेब सीरीज ऐसी है जिसने बिना किसी तामझाम के ये साबित कर दिया कि कहानी, सादगी और असली भारत की झलक ही दर्शकों के दिल जीतने के लिए काफी है. हम बात कर रहे हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पंचायत की. जिसका हरेक सीजन अपने आप में खास है और उसे बार-बार देखने का मन करता है. यही वजह है कि इसके चार सीजन आ चुके हैं और पांचवें की तैयारी चल रही है.

एक इमोनल जर्नी

2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई पंचायत' सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी की खुशबू से भरी एक इमोशनल जर्नी है. अब तक इसके 4 सीजन और 32 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं. और ये सीरीज 66 अवॉर्ड्स जीतकर अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुकी है. यही नहीं, पंचायत' को आईएमडीबी पर 9 की शानदार रेटिंग मिली है. जो किसी भी हिंदी सीरीज के लिए बड़ी बात है.

ऐसी है वेब सीरीज की कहानी

सीरीज की कहानी फुलेरा गांव के सचिव अभिषेक त्रिपाठी (जितेंद्र कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है. जो अनजाने में गांव की राजनीति, लोगों की छोटी-बड़ी समस्याओं और अपनी खुद की जद्दोजहद के बीच फंसा होता है. साथ में नीना गुप्ता, रघुवीर यादव और चंदन रॉय जैसे कलाकारों ने किरदारों को इतनी सच्चाई से निभाया है कि दर्शक उन्हें असली गांव के लोग मान बैठते हैं. सीरीज की खासियत इसकी सादगी में छिपी है. ना ग्लैमर, ना ओवरड्रामा, बस असली गांव की जिंदगी और उसमें छिपी हंसी मजाक, तकरार और अपनापन. यही वजह है कि पंचायत शहरों में बैठे लोगों को भी अपने गांव की याद दिला जाती है.

कब आया था पहली सीजन?

पंचायत का पहला सीजन साल 2020 में आया था. टीवएफ द्वारा प्रोड्यूस की गई इस सीरीज को दीपक कुमार मिश्रा और चंदन कुमार ने मिलकर बनाया है. कहानी चंदन कुमार ने लिखी है और निर्देशन किया है अक्षत विजयवर्गीय और दीपक कुमार मिश्रा ने. प्राइम वीडियो की इस वेब सीरीज में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, फैजल मलिक, चंदन रॉय, सान्विका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार, अशोक पाठक और पंकज झा लीड रोल में हैं.