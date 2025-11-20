धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ रोमांस कर चुकी हैं ये 5 टॉप एक्ट्रेस, आखिरी वाली तो बनी बेटे की गर्लफ्रेंड

धर्मेंद्र आज 89 साल की उम्र में भी लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं और अपनी नई फिल्म ‘इक्कीस' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक दिलचस्प बात यह है कि कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल- दोनों के साथ पर्दे पर काम किया है. कुछ ने पिता के साथ रोमांटिक भूमिकाएं निभाईं, वहीं कुछ ने बेटे के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई. इन एक्ट्रेसेस ने अलग-अलग दौर में दोनों सितारों के साथ फिल्में करके अपने करियर को खास पहचान दी. आज हम बात करेंगे उन्हीं अभिनेत्रियों की, जिनके खाते में बाप-बेटे दोनों के साथ काम करने का अनोखा रिकॉर्ड है.

श्रीदेवी के साथ धर्मेंद्र और सनी की फिल्में

श्रीदेवी उन गिनी-चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्हें सनी देओल और धर्मेंद्र- दोनों के साथ अलग-अलग फिल्मों में नजर आने का मौका मिला. सनी देओल के साथ उन्होंने ‘चालबाज', ‘राम अवतार' और ‘निगाहें' में शानदार भूमिकाएं निभाईं. वहीं धर्मेंद्र के साथ वे ‘नाकाबंदी' और ‘जानी दोस्त' जैसी फिल्मों में दिखाई दीं.

पूनम ढिल्लों ने भी किया दोनों के साथ काम

पूनम ढिल्लों को भी पिता-पुत्र की इस जोड़ी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला. सनी देओल के साथ उन्होंने ‘सोहनी महिवाल', ‘सवेरे वाली गाड़ी' और ‘समुंदर' जैसी फिल्मों में काम किया. दर्शकों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया. पूनम ने धर्मेंद्र के साथ भी ‘सोने पे सुहागा' में अहम भूमिका निभाई.

जया प्रदा का नाम भी लिस्ट में शामिल

जया प्रदा भी उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने दोनों पीढ़ियों के साथ फिल्में कीं. सनी देओल के साथ वे ‘वीरता' में नजर आईं, जबकि धर्मेंद्र के साथ उन्होंने ‘मैदान-ए-जंग', ‘कुंदन', ‘गंगा तेरे देश में' और ‘एलान-ए-जंग' जैसी फिल्मों में अभिनय किया.

अमृता सिंह भी रहीं दोनों की हीरोइन

अमृता सिंह ने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ फिल्मों में काम किया है. सनी साथ वह फिल्म ‘बेताब' (1983) में नजर आई थीं. अमृता सिंह ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म बंटवारा, वीरू दाद और सच्चाई की ताकत जैसी फिल्मों में काम किया है.

डिंपल कपाड़िया का खास कनेक्शन

डिंपल कपाड़िया ने भी कई मौकों पर धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ स्क्रीन साझा की. दिलचस्प बात यह है कि डिंपल और सनी देओल की ऑफ-स्क्रीन नजदीकियों की खबरें भी लंबे समय तक चर्चा में रहीं. डिंपल ने सनी देओल के साथ ‘अर्जुन', ‘मंजिल-मंजिल', ‘नरसिम्हा', ‘आग का गोला' और ‘गुनाह' जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया. इसके अलावा, डिंपल कपाड़िया ने धर्मेंद्र के साथ ‘इंसानियत के दुश्मन' और ‘बटवारा' जैसी फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं.

