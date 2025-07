31 साल पहले भारत में रिलीज हुई ये फिल्म 17 हफ्ते रही हाउसफुल, अब 7वें पार्ट ने कमाए 100 करोड़

31 साल पहले जब स्टीवन स्पीलबर्ग की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जुरासिक पार्क' भारत में रिलीज हुई, तो इसने दर्शकों के बीच ऐसा जादू बिखेरा कि सिनेमाघरों में हाउसफुल का रिकॉर्ड टूट गया. साल 1994 में मुंबई के स्टर्लिंग थिएटर में इस फिल्म की रिलीज के दौरान लंबी-लंबी कतारें देखी गईं, जो वीटी स्टेशन तक फैली हुई थीं. यह फिल्म लगातार 17 हफ्तों तक हाउसफुल रही और कुल 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलती रही. हाल ही में सोशल मीडिया पर राजेश वासानी द्वारा साझा की गई एक पुरानी तस्वीर ने इस फिल्म के उस सुनहरे दौर को एक बार फिर जीवंत कर दिया है, जिसमें सैकड़ों लोग स्टर्लिंग थिएटर के बाहर टिकट के लिए इंतजार करते नजर आ रहे हैं. जुरासिक पार्क 15 अप्रैल 1994 को रिलीज हुई थी.

‘जुरासिक पार्क' की इस शानदार सफलता ने न केवल भारत में हॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया, बल्कि यह यूनिवर्सल पिक्चर्स की भारत के साथ पहली बड़ी साझेदारी भी थी. उस समय इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये की कमाई की, जो उस दौर में एक रिकॉर्ड था.

When Jurassic Park gobbled up ticket sales, Sterling - Bombay in, 1994. The queue was line up till VT, for 17 weeks it was House-Full and ran for 25 weeks.



