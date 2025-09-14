फवाद खान की अबीर गुलाल भारत में हो रही है रिलीज? जानें 26 सितंबर का क्या है मामला 

पाकिस्तानी एक्टर फव्वाद खान और वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' को 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद झटका लगा. मूल रूप से भारत में 9 मई को रिलीज होने वाली यह रोमांटिक ड्रामा कभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई. हाल ही में कई रिपोर्टों में बताया गया था कि यह फिल्म 26 सितंबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. हालांकि, अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह फिल्म भारत में रिलीज़ नहीं होगी. प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के आधिकारिक हैंडल X पर उन खबरों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें कहा गया था कि 'अबीर गुलाल' भारत में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. पोस्ट में कहा गया है, "कई मीडिया संस्थानों द्वारा दावा किया जा रहा है कि फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर फिल्म "अबीर गुलाल" भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर, 2025 को रिलीज़ होगी."

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में 'अबीर गुलाल' की रिलीज़ रोकने की मांग बढ़ रही थी. उसी समय, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने के अपने निर्देश को और मज़बूत किया और बॉलीवुड में पाकिस्तानी अभिनेताओं, गायकों और तकनीशियनों के साथ पूर्ण असहयोग करने का आग्रह किया.

'अबीर गुलाल' को इंडियन स्टोरीज़ प्रोडक्शन ने ए रिचर लेंस और आरजय पिक्चर्स के सहयोग से निर्मित किया है. विवेक बी अग्रवाल, अवंतिका हरि और राकेश सिप्पी द्वारा निर्मित इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग लंदन में हुई है. फवाद खान और वाणी कपूर के साथ कलाकारों में लिसा हेडन, रिद्धि डोगरा, फरीदा जलाल, सोनी राजदान और परमीत सेठी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.