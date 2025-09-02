विज्ञापन

9 साल में नहीं दी कोई हिट, ना किसी फिल्मी खानदान से है कनेक्शन, फिर भी स्टार कहलाता है ये हीरो

इस हीरो की फिल्मोग्राफी देखें तो आपको शुरुआती दौर की दो तीन फिल्में ही ऐसी दिखेंगी जिन्होंने अच्छी कमाई की. इसके अलावा कोई ऐसी फिल्म नहीं रही जिसने कोई कमाल कर दिखाया हो.

एक हिट को तरस रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा
नई दिल्ली:

फिल्म इंडस्ट्री में एक तरफ नेपो किड्स और टैलेंट की बात होती है. कुछ लोग कहते है कि केवल नेपो किड होना ही काफी है वहीं कुछ लोगों को लगता है टैलेंट हो तो जगह बनाई जा सकती है. वहीं कुछ आर्टिस्ट तो टैलेंट होते हुए भी खाक छानते रह जाते हैं. इस बीच इंडस्ट्री में एक ऐसा हीरो है जिसने अपने 13 साल के करियर में हिट तो दो-चार ही दी हैं लेकिन स्टार स्टेटस कायम है. अगर फिल्मोग्राफी देखें तो इसके खाते में साल 2016 के बाद से कोई हिट नहीं है.

कौन है ये स्टार ?

हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की जिन्हें लेकर माहौल तो पूरा सेट रहता है लेकिन जब फिल्मों और बॉक्स ऑफिस की बात होती है तो मामला ढीला पड़ने लगता है. आप ही बताइए जिस हीरो ने 9 साल से कोई हिट फिल्म ना दी हो उसे आप किस कैटेगिरी में रखेंगे. उनकी हिट फिल्मों की बात करें तो ये गिनती की हैं. इसमें सबसे ऊपर है उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो कि पूरी तरह से उनकी थी भी नहीं. इसके अलावा हंसी तो फंसी (2014), एक विलेन (2014) और कपूर एंड सन्स (2016) वो फिल्में हैं जो सिद्धार्थ की फिल्मोग्राफी की चार चांद कहलाती हैं. क्योंकि इसके बाद सिद्धार्थ ने जो भी किया वो बस आया और गया.

अय्यारी, ए जेंटलमैन, इत्तेफाक और जबरिया जोड़ी जैसी कुछ जबरदस्त फ्लॉप फिल्मों के बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा एक फिल्म को लेकर चर्चा में रहे. फिल्म का नाम था शेरशाह और इस फिल्म में वे कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार में नजर आए. फिल्म अच्छी थी क्रिटिक्स ने भी सराहा लेकिन बदकिस्मती से ये थियेटर्स पर नहीं बल्कि ओटीटी पर रिलीज हुई थी. 

अब सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म परम सुंदरी के साथ दर्शकों के बीच हैं और उनकी निगाहें बॉक्स ऑफिस पर टिकी हैं. 29 अगस्त को रिलीज के बाद इस फिल्म ने अब तक 30 करोड़ रुपये की कमाई की है. विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक फिल्म का बजट 50-60 करोड़ है. बॉक्स ऑफिस पर दिख रही धीमी रफ्तार से ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर मेकर्स के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकते हैं.

