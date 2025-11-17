फरहान अख्तर की पहली पत्नी अधुना की 5 तस्वीरें, 17 साल चला था रिश्ता, देखें अब कैसे दिखता है ये एक्स कपल

फरहान अख्तर इन दिनों अपनी फिल्म 120 बहादुर को लेकर चर्चा में हैं और हर जगह केवल एक ही नाम ही चर्चा है. ये नाम है फरहान अख्तर का जो इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इसी बीच हमने सोचा क्यों ना आपको फरहान अख्तर की पर्सनल लाइफ से भी रूबरू करवाएं. फिलहाल शिबानी दांडेकर के साथ शादीशुदा फरहान अख्तर की पहली पत्नी अधुना भबानी थीं. अधुना और फरहान का रिश्ता करीब 17 साल चला. इस कपल की दो बेटियां भी हैं. हालांकि अब इन दोनों की राहें जुदा हैं.

कैसे शुरू हुई थी अधुना और फरहान अख्तर की लव स्टोरी ?

रेडिफ पर दी गई जानकारी के मुताबिक फरहान अख्तर और अधुना भबानी की पहली मुलाकात 1997 में जूहू नाइट क्लब में हुई थी और देखते ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे. उस वक्त फरहान अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू दिल चाहता है पर काम कर रहे थे. करीब तीन साल तक डेट करने के बाद उन्होंने साल 2000 में शादी कर ली.

बतौर डायरेक्टर फरहान अख्तर की पहली फिल्म कौनसी थी?

साल 2001 में दिल चाहता है रिलीज हुई और ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई. ये ना केवल फरहान के लिए सक्सेसफुल रही बल्कि अधुना के लिए भी बतौर हेयरस्टाइलिस्ट पहली फिल्म थी और इसे इतना शानदार रिस्पॉन्स मिला था. तब से अधुना, फरहान की सभी फिल्मों का हिस्सा रहीं. इस कपल ने साल 2016 में अपना सेपरेशन अनाउंस किया और साल 2017 में ऑफीशियली अलग हो गए.

कौन हैं फरहान अख्तर की पहली पत्नी अधुना भबानी ?

अधुना भबानी शुरू से ही हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती थीं. उन्होंने ऐसा ही किया. अधुना हाफ बंगाली और हाफ ब्रिटिश हैं, और अब हेयरस्टाइलिंग इंडस्ट्रियलिस्ट की दिग्गज कंपनियों में से एक हैं. हेयरस्टाइलिंग की दुनिया की बारीकियां सीखने के बाद, अधुना ने अपने भाई ओश भबानी के साथ मिलकर यूके के अलग-अलग सैलून में लोगों को हेयरस्टाइलिंग की ट्रेनिंग दी. 2001 में फरहान अख्तर की फिल्म 'दिल चाहता है' समेत एक दर्जन फिल्मों के लिए स्टाइलिंग करने के बाद, अधुना ने 2004 में अपना खुद का हेयरस्टाइलिंग ब्रांड, बीब्लंट लॉन्च किया. इसके बाद, उन्होंने कई प्रोडक्ट और इंस्टिट्यूशन लॉन्च किए और अब एक बड़ी बिजनेस दिग्गज हैं. अधुना और उनकी टीम ने 'दिल धड़कने दो', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा', 'दंगल', 'रईस' और 50 से ज्यादा बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के लिए स्टाइलिंग की है.