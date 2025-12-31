क्या आपने फिरोज खान की बेटी को देखा ? खूबसूरती में नहीं हैं किसी एक्ट्रेस से कम, इक्कीस की स्क्रीनिंग पर देख फैंस को आई एक्टर की याद

हिंदी सिनेमा के दिवंगत वेटरन एक्टर फिरोज खान को तो आप जानते ही हैं और उनके चार्मिंग और हैंडसम बेटे फरदीन खान से भी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप फिरोज खान की बेटी और फरदीन खान की बहन लैला खान को जानते हैं? यकीनन नहीं जानते होंगे, क्योंकि वह फिल्मी दुनिया से अलग हैं. कपूर खानदान की तरह फिरोज खान फैमिली की भी कोई लड़की बॉलीवुड में लॉन्च नहीं की गई. अब चाहे वो लैला खान हो या उनकी चचेरी बहन सुजैन खान. बात करेंगे लैला खान की जो पहली बार लाइमलाइट में आईं हैं. हाल ही में धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग हुई, जहां लैला अपने स्टार भाई फरदीन खान के साथ पहुंची थीं.



फरदीन खान की बहन पहली बार दिखीं



फरदीन खान और लैला खान भाई-बहन की इस जोड़ी ने खूबसूरत अंदाज में इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग पर एंट्री ली और अपने चाहने वालों का दिल जीत लिया. फरदीन ब्लैक पैंट, टी-शर्ट पर ग्रे कैजुअल ब्लेजर पहन कर पहुंचे थे और लैला खान ऑल ब्लैक ड्रेस में बेहद सुंदर दिख रही थीं. लैला अपनी चचेरी बहन सुजैन खान की तरह दिखती हैं और सुंदर भी उतनी है. यह पहली बार है, जब लैला खान बी-टाउन इवेंट में पहुंची हैं. इस वीडियो में लैला खान को देखने के बाद कई यूजर्स इन्हें सुजैन खान ही समझ रहे हैं. फरदीन के फैंस बहन संग उनकी अपीरियंस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.



क्या करती हैं फरदीन खान की बहन?



एक फैन ने लिखा है, फरदीन खान आज भी बहुत हैंडसम हैं. दूसरा यूजर लिखता है, मुझे लगा फरदीन खान चचेरी बहन सुजैन खान के साथ आए हैं. तीसरे ने लिखा है, यह तो सुजैन की डुप्लीकेट है. आपको बता दें., सुजैन खान एक्टर फिरोज खान के छोटे भाई संजय खान की बेटी और ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ हैं. वहीं, सुजैन के सगे भाई एक्टर जायद खान हैं. लैला के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह एक बेहतरीन पेंटिंग आर्टिस्ट हैं. वह वर्ल्डवाइड पेंटिंग एक्जीबिशन में जाती हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं. लैला खान ने बॉलीवुड की जगह पेंटिंग का अपनी जिंदगी का जरिया बनाया.