राजेश खन्ना की इस हीरोइन को परिवार समेत उतार दिया गया मौत के घाट, फैसला सुनाते वक्त जज की भी कांप गई थी रूह

फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस ऐसी रही हैं, जिनकी मौत आज तक मिस्ट्री बनी हुई है और कई ऐसी भी हैं, जिनके मर्डर हो चुके हैं. इनमें से एक नाम है उस एक्ट्रेस का जिसने कभी राजेश खन्ना के साथ काम किया था. कन्नड़ फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वालीं लैला खान का असली नाम रेशमा पटेल था, जो साल 1978 में पैदा हुई थीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें लैला खान नाम दिया था. लैला को सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का भी मौका मिला और इसी फिल्म के बाद से वह लैला खान के नाम से मशहूर हो गईं, लेकिन इस एक्ट्रेस की लाइफ इतनी आसान नहीं रही थी. अपने परिवार के साथ इस एक्ट्रेस का बेरहमी मर्डर कर दिया गया और कोर्ट ने भी इस मामले को 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' करार दिया था.



परिवार संग उतारा मौत के घाट

लैला खान ने 2008 में राजेश खन्ना के साथ फिल्म वफा: ए डेडली लव स्टोरी की थी. इस फिल्म की रिलीज के तीन साल बाद उनकी लाइफ में ऐसा भूचाल आया, जो सब कुछ तबाह कर गया. दरअसल, साल 2011 में लैला खान अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने निकली थीं. वह अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस में छुट्टी मना रही थीं, लेकिन लैला खान और उनका परिवार यहां से अचानक गायब हो गया. इसके बाद एक्ट्रेस के पिता नादिर शाह ने अपनी फैमिली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की. गुमशुदगी रिपोर्ट में लैला समेत 5 लोगों के नाम थे. फैमिली के गायब होने के पीछे नादिर शाहर ने इकबाल टाक और आसिफ शेख को बताया था. यह दोनों लैला खान की मां के पूर्व पति थे.



किसने किया लैला खान को मर्डर?

लैला खान फिल्म मेकर राकेश सावंत के साथ एक फिल्म साइन करके छुट्टी मनाने निकली थी. जब वह तय समय पर सेट पर नहीं पहुंची तो डायरेक्टर ने भी पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी. मुंबई पुलिस ने इस मामले में राकेश सावंत, लैला खान की मां सेलिना की बहन अल्बाना से पूछताछ की. पूछताछ में अल्बाना ने चौंकाने वाला खुलासा किया. अल्बाना ने बताया कि फार्म हाउस में उनकी बहन सेलिना का तीसरा पति परवेज इकबाल टाक पहले से ही था. मुंबई में अल्बाना से पूछताछ के बाद इकबाल की पड़ताल करना शुरू किया और कश्मीर पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया. कड़ी पूछताछ के बाद इकबाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.



लैला खान को क्यों मारा?

इकबाल ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसने लैला खान, सेलीना और बाकी सदस्यों को महाराष्ट्र में ही मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना का सबसे कारण यह था कि सेलीना के दूसरे पति आसिफ के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी गई थी, जिसके बाद इकबाल टाक ने अपनी पूर्व पत्नी सेलीना को मारने का प्लान बनाया था. इकबाल ने बताया था कि सेलीना के मर्डर की गवाह लैला खान और बाकी मेंबर भी थे, जिन्हें मजबूरन मारना पड़ा था.



