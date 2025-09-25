फिरोज खान की समधन की 10 फोटो, शम्मी कपूर करना चाहते थे शादी, 5वीं देख कहेंगे- सुंदरता का नहीं कोई मुकाबला

विज्ञापन

फिरोज खान की समधन और कोई नहीं एक्ट्रेस मुमताज हैं, जिनकी 10 फोटो से आप नजरें नहीं हटा सकेंगे. 

नई दिल्ली:

सुपरस्टार फिरोज खान एक पॉपुलर एक्टर, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है. उनका जन्म 25 सितंबर 1939 को बैंगलोर में हुआ था और उनका असली नाम सईद अहमद खान था. फिरोज खान ने अपने करियर में रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन स्टार तक अलग-अलग किरदार निभाए.अपने करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था. इसके साथ ही उन्होंने कई टॉप एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जिनमें एक को स्टार उनकी समधन भी हैं. बेहद कम लोग जानते हैं कि फिरोज खान की समधन और कोई नहीं सुपरस्टार मुमताज हैं, जिन्हें शम्मी कपूर भी अपना दिल दे बैठे थे. 

हिंदी सिनेमा में मुमताज का नाम 60-70 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में गिना जाता है. लेकिन एक वक्त था जब मुमताज को सिर्फ स्टंट फिल्मों की 'हीरोइन फॉर हायर' माना जाता था. 

31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्म लेने वाली मुमताज का असली नाम मुमताज बेगम जहान देहलवी था. उन्होंने महज 11 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था.  

उनके करियर का पहला बड़ा मोड़ 1963 में रिलीज हुई फिल्म 'फौलाद' से आया, जिसमें उन्होंने मशहूर पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के साथ लीड रोल निभाया. 

मुमताज को 'सिकंदर-ए-आजम', 'राका', 'वीर भीमसेन', 'टार्जन कम्स टू देल्ही', 'रुस्तम-ए-हिंद', और 'डाकू मंगल सिंह' जैसी एक्शन फिल्मों में दारा सिंह के साथ कास्ट किया गया. 

मुमताज ने दारा सिंह के साथ करीब 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 12 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं. इंडस्ट्री ने उन्हें 'स्टंट फिल्मों की नायिका' के टैग से नवाजा. 

उन्होंने 'बंधन', 'सच्चा झूठा', 'खिलौना', 'रोटी', 'चोर मचाए शोर', और 'आपकी कसम' जैसी फिल्मों में लीड रोल निभाया और सुपरहिट परफॉर्मेंस दी. 

मुमताज की सबसे मशहूर जोड़ी राजेश खन्ना के साथ रही. दोनों ने आठ फिल्मों में साथ काम किया और हर फिल्म हिट साबित हुई.

पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री, खासकर 'प्रेम कहानी' और 'आपकी कसम' जैसी फिल्मों में, दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ गई. 

1974 में जब मुमताज करियर के शिखर पर थीं, तब उन्होंने मयूर मधवानी से शादी करके फिल्मों से दूरी बना ली. शादी के बाद उन्होंने कुछ सालों के लिए इंडस्ट्री से दूरी रखी और परिवार को प्राथमिकता दी. 

लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि शम्मी कपूर भी मुमताज की खूबसूरती पर इस कदर फिदा थे कि उन्होंने शादी का प्रपोजल दिया था.

हालांकि राज कपूर के नियम कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करेंगे के रूल ने इस रिश्ते पर विराम लगा दिया. इसका जिक्र खुद मुमताज ने एक इंटरव्यू में किया था. 

