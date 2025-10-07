विज्ञापन

फराह खान की इस फिल्म के फ्लॉप होने पर बॉलीवुड में मना था जश्न, बोलीं- अक्षय-कैटरीना की फिल्म पिटी नहीं, लोगों ने गलत समझा

फराह खान ने अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ को लेकर एक फिल्म बनाई थी. इस फिल्म की काफी चर्चा रही थी, लेकिन इसे फ्लॉप बताया गया था. अब फराह खान ने इसे लेकर चुप्पी तोड़ी है.

अक्षय-कैटरीना की फिल्म को लेकर फराह खान का छलका दर्द
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की एनर्जेटिक और बिंदास डायरेक्टर फराह खान हमेशा अपने अलग अंदाज और हिट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. लेकिन उनकी 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'तीस मार खां' को उस वक्त क्रिटिक्स ने बुरी तरह नकार दिया था. अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म पर कई मीम्स बने और इसे फ्लॉप का टैग दे दिया गया. अब सालों बाद फराह खान ने सोशल मीडिया पर सच्चाई सामने रखी है. उन्होंने कहा कि फिल्म फ्लॉप नहीं थी, बल्कि उस वक्त 60 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो 2010 में एक बड़ी रकम मानी जाती थी. फराह के मुताबिक, 'लोगों ने बस फिल्म को गलत समझा और बेवजह बुरा कहा'.

सोशल मीडिया पर फराह खान का करारा जवाब

हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर ने लिखा कि उसे 'तीस मार खां' जैसी फ्लॉप फिल्म गुपचुप पसंद है. इस पर फराह खान ने तुरंत जवाब दिया, 'जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त फिल्म ने 60 करोड़ रुपये कमाए थे. फ्लॉप नहीं थी… बस सबने बेवजह लताड़ दिया'. उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर छा गया. कई लोगों ने कहा कि शायद उस वक्त फिल्म अपने समय से आगे थी, इसलिए दर्शक उसे समझ नहीं पाए. वहीं आज की जनरेशन Z के लिए यही फिल्म एक कल्ट कॉमेडी बन चुकी है.

मेरी असफलता पर इंडस्ट्री में मनाया गया था जश्न

फराह खान ने अपने व्लॉग में खुलासा किया कि जब ‘तीस मार खां' रिलीज हुई थी, तो कुछ लोग उनकी नाकामी पर खुशियां मना रहे थे. उन्होंने कहा, 'हमारे इंडस्ट्री में लोग दूसरों की सफलता से ज्यादा असफलता पर खुश होते हैं. जब फिल्म रिलीज हुई, तो कुछ लोग बोले- 'अब आई न लाइन पर'. वो लोग मेरे साथ काम भी कर चुके थे. फराह के मुताबिक, ये वक्त उनके लिए मुश्किल जरूर था, लेकिन उन्होंने इसे सीख में बदल दिया. तीस मार खां का बजट 45 करोड़ रुपये था और इसने 102 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

तीस मार खां' अब बन चुकी है जनरेशन Z की फेवरेट फिल्म

आज सोशल मीडिया के दौर में 'तीस मार खां' का अलग ही जलवा है. फिल्म के डायलॉग्स, एक्सप्रेशन और 'शीला की जवानी' जैसे सुपरहिट गाने आज भी रील्स और मीम्स में वायरल रहते हैं. फराह ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'आज की जनरेशन को मेरी बाकी फिल्में उतनी पसंद नहीं, पर उन्हें ‘तीस मार खां' लेजेंड लगती है'. फिल्म की कहानी एक ठग तबरेज मिर्जा खान की है वो किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है, जो पूरे गांव को बेवकूफ बनाकर एक ट्रेन लूटने की प्लानिंग करता है. अपने वक्त में जिस फिल्म को आलोचना झेलनी पड़ी, वही अब कल्ट क्लासिक बन गई है.

Farah Khan, Tees Maar Khan, Akshay Kumar, Katrina Kaif, Entertainment News
