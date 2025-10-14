विज्ञापन

33 साल पहले इस फिल्म में किसिंग सीन दे चुकी हैं फराह खान, इस हीरो के साथ था सीन और बदले में नहीं मिले थे पैसे

फराह खान ने एक व्लॉग में शान के साथ बातचीत के दौरान इस घटना का जिक्र किया. फराह खान का किस्सा सुन आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे उन्हें अचानक फिल्म के एक सीन का हिस्सा बना लिया गया.

फराह खान दे चुकी हैं किसिंग सीन?
नई दिल्ली:

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर कोरियोग्राफर, फिल्म मेकर, होस्ट और एक्ट्रेस फराह खान ने अपनी पहली फिल्म जो जीता वही सिकंदर से जुड़ा एक मजेदार और चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया है. फराह ने बताया कि किस तरह उन्हें मजबूरी में इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाना पड़ा. इस सीन में उन्होंने एक्टर दीपक तिजोरी की गाल पर किस किया था. कमाल देखिए कि इस सीन के लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला.

दीपक तिजोरी के साथ सीन का किस्सा

फराह खान ने एक व्लॉग में शान के साथ बातचीत के दौरान इस घटना का जिक्र किया. उन्होंने बताया, “मेरी पहली फिल्म जो जीता वही सिकंदर थी, जिसमें मैं एक जूनियर डांसर थी.” फराह उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थीं और बाद में कोरियोग्राफर बनीं. उन्होंने हंसते हुए कहा, “जब भी कोई डांसर सेट पर नहीं आता था, मैं उनकी जगह ले लेती थी. एक सीन में दीपक तिजोरी को एक लड़की के गाल पर किस करना था, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया. ऐसे में मेकर्स ने मुझसे वह सीन करवा लिया.” 

फराह ने आगे बताया कि फिल्म के मेकर्स इतने तंगहाल थे कि उन्हें इस सीन के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस फिल्म ने उन्हें एक्सपीरियंस और पहचान दी, जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती थी.

जो जीता वही सिकंदर ने खोला सफलता का रास्ता

आमिर खान के लीड रोल वाली जो जीता वही सिकंदर फराह खान के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म से उन्होंने कोरियोग्राफी के क्षेत्र में कदम रखा और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इस फिल्म में आमिर खान और आयशा जुल्का लीड रोल में थे. इस प्रोजेक्ट के बाद फराह को कई बड़े अवसर मिले. आज वह बॉलीवुड की एक कामयाब डायरेक्टर हैं और मैं हूं ना, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर जैसी सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन कर चुकी हैं.

