फराह खान होस्ट करेंगी रियलिटी शो द 50, जिसमें नजर आएंगे तान्या मित्तल से लेकर युजवेंद्र चहल!

फिल्ममेकर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वह अपने हाउस हेल्प दिलीप के साथ नजर आती हैं. इसके अलावा वह बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के स्पेशल एपिसोड में भी बतौर गेस्ट होस्ट करते हुए दिख जाती हैं. लेकिन अब उनका खुद का रियलिटी शो आने वाला है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो कहा जा रहा है. इसका नाम है द 50, जिसमें तान्या मित्तल से लेकर युजवेंद्र चहल जैसे सेलेब्स के हिस्सा लेने की बात कही जा रही है.

द 50 के बारे में

कलर्स और जियो हॉटस्टार पर आने वाला अपकमिंग रियलिटी शो द 50 1 फरवरी 2026 से शुरू होगा. मेकर्स ने एक क्रिप्टिक प्रोमो हाल ही में शेयर किया, जिसमें फराह खान द लायन पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रही हैं, जो कि शो का मिस्ट्री होस्ट होगा. वहीं अपने ह्यूमर से वह शो के प्रेशन, कॉम्पिटिशन और गेम चेंजिंग ड्रामा की बात करती हुईं नजर आ रही हैं.

शो में 50 कंटेस्टेंट ले सकते हैं हिस्सा

मिस मालिनी की रिपोर्ट्स की मानें तो इस रियलिटी शो में 15 या 20 नहीं बल्कि 50 कंटेस्टेंट होंगे, जिसमें टीवी पर्सनैलिटी, इन्फ्लूएंसर्स, एथलीट और फिल्म पर्सनैलिटीज हिस्सा ले सकते हैं. वहीं इस शो में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें इमरान खान, ओरी, तान्या मित्तल और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल भी हैं. कहा जा रहा है कि यह इंटरनेशनल रियलिटी शो से इंस्पायर्ड है, जिसमें कंटेस्टेंट की मेंटली और फिजिकली लिमिट को चैलेंज किया जाएगा.

ये हो सकते हैं कंटेस्टेंट

द 50 में कथित कंटेस्टेंट की लिस्ट में श्वेता तिवारी, निक्की तम्बोली, इमरान खान, अंकिता लोखंडे, कुशा कपिला, युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा, अंशुला कपूर, श्रीसंत, शिव ठाकरे, उर्फी जावेद, प्रतीक सहजपाल और फैसल शेख का नाम शामिल है.

गौरतलब है कि कलर्स टीवी पर कई रियलिटी शोज आए हैं. लेकिन दर्शकों का फेवरेट बिग बॉस रहा है. वहीं हाल ही में बिग बॉस का 19वां सीजन खत्म हुआ है, जिसके विनर गौरव खन्ना बने हैं. वहीं सलमान खान ने ही इस सीजन को होस्ट किया था. जबकि चर्चा है कि द 50 दर्शकों को एंटरटेन करने आएगा. वहीं इससे पहले बिग बॉस को टक्कर देने राइज एंड फॉल आया था, जो काफी पॉपुलर भी हुआ. लेकिन अब देखना होगा कि द 50 दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब हो पाता है या नहीं.