छोटी श्रीदेवी की एक्टिंग देख इमोशनल हुए फैंस, सेम टू सेम की ऐसी कॉपी, फैंस बोले- बच्ची के रूप में...

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस बच्ची के वीडियो को देख आपको भी श्रीदेवी की याद आ जाएगी, जो न सिर्फ उनके फिल्म के डायलॉग्स बोलती है, बल्कि हूबहू वैसे ही एक्सप्रेशन्स देती है. इस बच्ची को देखने के बाद लोग इमोशनल हो गए हैं.

श्रीदेवी के डायलॉग पर दमदार एक्टिंग करती दिखी बच्ची
श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म जुदाई बड़े पर्दे पर खूब चली थी. फिल्म में श्रीदेवी भले ही ग्रे कैरेक्टर में दिखी थीं, लेकिन उनके अंदाज और अदायगी को काफी पसंद किया गया था और उन्हें दर्शकों से खूब प्यार मिला. अब उनके ही अंदाज को अपनाकर एक छोटी सी बच्ची खूब सुर्खियां बटोर रही है. इस बच्ची को देख आपको भी श्रीदेवी की याद आ जाएगी, जो न सिर्फ उनके फिल्म के डायलॉग्स बोलती है, बल्कि हूबहू वैसे ही एक्सप्रेशन्स देती है.

छोटी श्रीदेवी का ड्रामेबाज अंदाज

इंस्टाग्राम पर आराध्या अंजना के अकाउंट से शेयर हुए इस वीडियो में बच्ची श्रीदेवी की फिल्म जुदाई से उनके डायलॉग्स बोलती नजर आ रही है. जुदाई में जब श्रीदेवी, अनिल कपूर के लिए गिफ्ट लेने जाती है और वहीं उर्मिला पहुंच जाती है, बच्ची इसी सीन को रिक्रिएट करती है. हूबहू श्रीदेवी का लुक और उनके डायलॉग्स बोलती इस बच्ची के एक्सप्रेशन्स को देख श्रीदेवी की याद आती है. इस बच्ची का नाम आराध्या है, जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट है.

लोग बोले- सेम टू सेम श्रीदेवी के एक्सप्रेशन

आराध्या के इस वीडियो पर 1 लाख 42 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. वीडियो पर कमेंट कर लोग इस चाइल्ड आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, सेम टू सेम, श्रीदेवी. वहीं दूसरे ने लिखा, माशाअल्लाह सो क्यूट, छोटी श्रीदेवी. वहीं तीसरे ने लिखा, सच में छोटी श्रीदेवी लग रही है. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम सेम श्रीदेवी की तरह लग रहे हैं.

