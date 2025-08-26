विज्ञापन

Exclusive: दिल्ली फाइल्स से बदलकर 'द बंगाल फाइल्स' क्यों रखा नाम, प्रोड्यूसर ने रिलीज से पहले बताई असली वजह

The Bengal Files नाम से आ रही ये फिल्म कई बार विवादों में भी रही है हालांकि अब रिलीज डेट नजदीक है और इससे पहले इस फिल्म की प्रड्यूसर पल्लवी जोशी ने फिल्म के नाम के पीछे की कहानी भी सुनाई.

The Bengal Files फिल्म के नाम की कहानी
नई दिल्ली:

The Bengal Files ये नाम पिछले काफी समय से चर्चा में था और अब फाइनली ये फिल्म रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर तमाम विवाद भी रहे लेकिन अब आखिरकार 5 सितंबर को आप इसे थियेटर्स में देख सकेंगे. इस फिल्म के नाम को लेकर अगर कोई कनफ्यूजन है तो बता दें कि पहले दिल्ली फाइल्स नाम से पहचानी जाने वाली इस फिल्म का नाम अब The Bengal Files है. फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में फिल्म का नाम बदलने की कहानी शेयर की.

The Delhi Files कैसे बनी The Bengal Files ?

पल्लवी जोशी ने बताया कि ये फिल्म पहले दो पार्ट में बनने वाली थी. पहले पार्ट का नाम 'द दिल्ली फाइल्स:बंगाल चैप्टर' रखा गया था. इस बंगाल चैप्टर में हमारे पास करीब 18 हजार पन्नों की रिसर्च थी. ऐसे में इस फिल्म से जुड़े फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ करना बतौर फिल्म मेकर हमारा फेलियर होता. अगर नाम दिल्ली फाइल्स ही रहता तो लोग इससे जुड़े 'बंगाल चैप्टर' को अनदेखा कर देते और सोचते कि फिल्म की कहानी में सिख दंगों या फिर शाहीन बाग वाले दंगे की कहानी है. यही वजह थी कि फिल्म का नाम बदलकर The Bengal Files रखा गया.

अब ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो रही है और इसे लेकर ऑडियंस में भी दिलचस्पी है क्योंकि इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' को भी काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म ने दुनियाभर में 340.92 करोड़ की कलेक्शन की थी. अब देखना होगा कि द बंगाल फाइल्स को लेकर फैन्स का क्या रिएक्शन रहता है.

