ईशा देओल ने शेयर किया 24 साल पुराना वीडियो, 18 की उम्र में धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की बिटिया को देख फैन्स के यूं आए रिएक्शन

ईशा देओल ने शेयर किया 24 साल पुराना वीडियो

Esha Deol As 18 Year Old Girl In New Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों मी एट 21 यानी 21 साल की उम्र में मैं कैसे दिखते थे. इसकी तस्वीरें सेलेब्स और लोग शेयर करते हुए नजर आ रहे थे. इसी बीच इस ट्रेंड में प्रिंयका चोपड़ा, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और कंगना रनौत भी शामिल होती हुई नजर आईं. लेकिन ईशा देओल, जो इन दिनों अपने तलाक की खबरों के चलते सुर्खियों में हैं उन्होंने 24 साल पुरानी एक वीडियो शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.